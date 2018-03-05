Путин поблагодарил ФСБ за прикрытие при разработке нового вида вооружений

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ФСБ за эффективное контрразведывательное прикрытие при разработке в России новых видов вооружения.

"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной сложной работе", — сказал Путин на коллегии ФСБ, говоря о разработке новых видов вооружения.

В четверг в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. В послании он рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

