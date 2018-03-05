Путин призвал усилить защиту информационного пространства от кибератак

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал усилить защищенность информационного пространства России от современных угроз, совершенствовать системы обнаружения и ликвидации последствий кибератак.

"Одновременно нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России", — сказал Путин в понедельник на коллегии ФСБ.