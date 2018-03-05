Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Разработка Россией новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях, заявил Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
По его словам, в работе над современной техникой участвовали "тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий.
Глава государства поблагодарил ФСБ за "эффективное прикрытие" этих проектов.
"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", — добавил он.
Новое оружие
Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".