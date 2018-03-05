Минобороны опубликовало видео пуска "Искандера" на учениях под Астраханью

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобороны показало видео боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр на учениях под Астраханью.

На кадрах, опубликованных на сайте телеканала "Звезда", видна подготовка к пуску — размещение ракетного комплекса на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам удар.

​Пуск был осуществлен ракетчиками Западного военного округа (ЗВО) на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Боевой пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" с полигона Капустин Яр

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи. Дальность полета составляет до 500 километров.