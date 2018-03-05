Генерал рассказал об уникальных способностях российских ВДВ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парашютных систем для десантирования тяжелой техники в настоящее время нет ни у кого в мире, кроме Воздушно-десантных войск России, заявил начальник воздушно-десантной подготовки — заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков.

"На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта. И если аналогичные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов в армиях зарубежных государств имеются, то парашютных систем для десантирования тяжелой техники ни у кого, кроме нас, нет", — сказал Кочетков в интервью газете российских вооруженных сил " Красная звезда ".

По его словам, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10, запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2". Техника и грузы десантируются на парашютных платформах П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенных парашютных системах ПБС-916 (925) с многокупольной системой МКС-350-9, рассказал генерал.