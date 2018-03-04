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Безопасность

Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева

08:0004.03.2018
(обновлено: 08:13 04.03.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска на батальонно-тактических учениях береговых войск Балтийского флота в Калининградской областиЗенитный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска на батальонно-тактических учениях береговых войск Балтийского флота в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЗПРК 2С6М1 Тунгуска на полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ураган осколков. Самые убойные отечественные зенитки
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Этого человека называют отцом российской скорострельной артиллерии. Созданное им оружие уже много десятилетий применяется в конфликтах по всему миру — на море и суше, в воздухе. И достойная альтернатива, которая заменит проверенное временем безотказное "железо", появится еще не скоро. Девяносто лет назад, 4 марта 1928 года, родился советский и российский конструктор артиллерийского и стрелкового вооружения Василий Грязев, много лет возглавлявший знаменитое Тульское КБ приборостроения. РИА Новости публикует подборку лучших пушек, разработанных Грязевым в соавторстве с коллегой Аркадием Шипуновым.

ГШ-30-1

Авиационная пушка ГШ-30-1 — основной "аргумент" российских военных самолетов в маневренном ближнем бою. Ею вооружены всемирно известные истребители МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Модернизированную версию этого орудия получит и первая российская машина пятого поколения Су-57. ГШ-30-1 была принята на вооружение в начале 1980-х и до сих пор остается одной из лучших.

© Фото : public domainГШ-30-1
© Фото : public domain
ГШ-30-1

Как следует из названия, калибр орудия — 30 миллиметров. Штатный боекомплект — 150 осколочно-фугасно-зажигательных и бронебойно-трассирующих снарядов. Этого хватает, чтобы "срезать" любую воздушную цель короткой очередью. Если же летчик даст длинную, боекомплект закончится всего за шесть секунд. ГШ-30-1 считается самой легкой (всего 44 килограмма) и самой скорострельной из аналогичных систем в мире. Кроме того, это первая отечественная авиапушка с жидкостным охлаждением, что практически исключает вероятность перегрева ствола.

ГШ-23

Двуствольную авиационную пушку ГШ-23 приняли на вооружение в 1965 году в качестве скорострельного артиллерийского орудия для огромного семейства летательных аппаратов. В разные годы ею вооружали истребители МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, Су-15, Су-17; вертолеты Ка-25, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М; тяжелые транспортные самолеты Ил-76М, Ту-22М, Ту-95МС. Для последних машин эта пушка до сих пор — главное средство обороны в ближнем бою. ГШ-23 размещается в специальной кормовой установке, позволяет бортовому стрелку контролировать заднюю полусферу и "гонять" трассерами истребители противника, если им вздумается пристроиться в хвост самолету.

CC BY 3.0 / Михаил Фетисов / Пушка ГШ-23 в корме самолёта Ту-22ГШ-23 в кормовой огневой установке Ту-22М
CC BY 3.0 / Михаил Фетисов / Пушка ГШ-23 в корме самолёта Ту-22
ГШ-23 в кормовой огневой установке Ту-22М

Конструктивно ГШ-23 выполнена по схеме Гаста. Говоря простым языком, два ствола соединены специальной шестерней и перезаряжают друг друга импульсом отдачи. Такое решение позволило значительно повысить скорострельность по сравнению с одноствольным вариантом — до 3400 выстрелов в минуту против 1800. Максимальный боекомплект пушки составляет до 2500 снарядов калибра 23 миллиметра.

ГШ-6-30К

Шестиствольная зенитная автоматическая пушка ГШ-6-30К калибра 30 миллиметров — настоящее чудовище, способное выпустить по цели до пяти тысяч снарядов в минуту. Это орудие входит в корабельный артиллерийский комплекс АК-630, составляющий основу противовоздушной обороны ближнего действия большинства российских надводных боевых кораблей — от минных тральщиков до тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкАртиллерийская стрельба установки АК-630
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Артиллерийская стрельба установки АК-630

Основные цели скорострельной установки — низколетящие самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника, прорвавшиеся через ракетный зенитный заслон. Пушка автоматически наводится на источник угрозы, берет упреждение и дает мощную очередь 30-миллиметровыми боеприпасами. Пройти невредимым через такой ураган чрезвычайно сложно. Кроме того, АК-630 может использоваться как эффективное средство борьбы с небольшими кораблями противника. Недаром за огромную огневую мощь и скорострельность моряки прозвали ее "металлорезкой".

2А38

Скорострельные зенитные автоматы 2А38 калибра 30 миллиметров были разработаны в начале 80-х эксклюзивно для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска". Каждый ЗРПК вооружен двумя орудиями этого типа. Работая в унисон, эти автоматы выдают рекордные для сухопутной техники 5000 выстрелов в минуту и способны буквально разрезать летательные аппараты на части. Кроме того, за счет стабилизации орудий удалось достичь высокой точности наведения даже при стрельбе на ходу.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска"

Модифицированные автоматы 2А38М актуальны и сегодня. Ими вооружены самые современные российские комплексы ПВО ближней дальности — ЗРПК "Панцирь-С". Благодаря сложной электронной начинке комплекса орудия наводятся на цель без участия человека. Ему остается только нажать на кнопку — автоматика все сделает самостоятельно.

2А42

Автоматическая пушка 2А42, принятая на вооружение в 1980 году, до сих пор остается одним из самых универсальных орудий российской оборонки. Эту пушку активно используют и в армии, и в авиации. Ею вооружены боевые машины пехоты БМП-2, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-3, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28. В перспективе модернизированной версией 2А42 будут оснащаться новейшие российские боевые машины: БМП на базе платформы "Курганец-25" и тяжелые БМП Т-15 на шасси "Армата".

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 30-мм пушка 2А42 на Ми-28НЭ, Cropped image30-мм пушка 2А42
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 30-мм пушка 2А42 на Ми-28НЭ, Cropped image
30-мм пушка 2А42

Отличительная черта 2А42 — высочайшая надежность. После отстрела полного боекомплекта (500 30-миллиметровых снарядов) орудие даже не нуждается в промежуточном охлаждении. Пушка позволяет поражать большинство типов воздушных и наземных легкобронированных целей на дистанциях до четырех километров со скорострельностью 200-300 или 500 выстрелов в минуту.

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гарри Михаэлис
Служил на полигоне в батарее обеспечения стрельб. Кто хоть раз видел и слышал как стреляет Тунгуска, тот этого никогда не забудет!!! Безумно красиво, и адово громко!!!
08:57
04.03.2018
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