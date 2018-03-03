Депутат: агрессивное поведение НАТО не останется безнаказанным

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Россия не оставит безнаказанным агрессивное поведение союзников НАТО в отношении себя, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ.

"Нужно похоронить дурные мысли союзников НАТО о том, что их агрессивное поведение в отношении России останется безнаказанным", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Активность окружения России станциями ПРО вынуждает нашу страну публично предупредить те страны, которые разместят на своей территории американские противоракеты, что они войдут в число первоочередных целей, в том числе и превентивного российского ракетно-ядерного удара",- заключил депутат.

Он добавил, что подобное обращение к так называемым "странам-оси ПРО" должно быть закреплено на законодательном уровне и выступил инициатором подготовки обращения.