Бондарев назвал очевидным превосходство России над США в военной мощи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия превзошла США по военной мощи, однако не стремится к гонке вооружений, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы превзошли по военной мощи США, это уже очевидно. Вместе с тем мы не подогреваем гонку вооружений, не стремимся разработать оружие, которое будет держать мир в страхе за свою безопасность и целостность. Подчеркну в очередной раз: все наши новинки призваны исключительно защитить нашу любимую Родину от потенциальных врагов", — заявил сенатор, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Он напомнил, что именно США создали глобальную систему ПРО, элементы которой "буквально окружают" Россию.

"Из Договора об ограничении систем ПРО американцы вышли первыми в одностороннем порядке. И нашим ответом стала разработка новых образцов стратегического оружия", — подчеркнул Бондарев.