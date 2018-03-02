В ближайшее время РВСН получат несколько ракет "Сармат"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В ближайшее время российская армия получит несколько предсерийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Принятие "Сармата" на вооружение будет рентабельным, что редко для новинок, потому что базировать эту межконтинентальную баллистическую ракету можно в существующих шахтных пусковых установках при минимальной доработке инфраструктуры позиционных районов", — добавил сенатор.
Накануне, представляя послание Федеральному собранию, Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, а также самыми современными системами преодоления ПРО. По словам президента, началась активная фаза его испытаний.
Масса ракеты "Сармат" достигает двухсот тонн, она придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе.
Крест на попытках США
"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте — порядка 10-15 метров, необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", — отметил он.