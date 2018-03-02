РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России

16:1902.03.2018
(обновлено: 16:22 02.03.2018)
19163
© Минобороны РФИзображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блокомИзображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министерство обороны России открыло народное голосование, по итогам которого выберет названия для трёх новейших российских систем вооружений: боевого лазера, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
В Пентагоне прокомментировали слова Путина о новом вооружении

Соответствующий раздел открыт для всех желающих на официальном сайте военного ведомства. Уже поступило более 63 тысяч идей, каждый час приходит еще порядка трех тысяч. Голосуют не только россияне, но и жители стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

На первом этапе будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы, потом откроют голосование с самыми удачными вариантами.

© Минобороны РФСтоп-кадр из видео Минобороны РФ о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Стоп-кадр из видео Минобороны РФ о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

"Володя" или "Пальмира"

Первые предложения не заставили себя долго ждать. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с инициативой назвать крылатую ракету "Пальмира" в честь всех российских военных, участвующих в сирийской операции. В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наречь разработку "Атаманом". Логика тоже ясна.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о новейших видах российского вооружения

Среди других откликнувшихся – главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. По её мнению, оптимальным вариантом названия ракеты стал бы "Володя".

"И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Не отстают от российских политиков и медийных фигур пользователи соцсетей. Среди уже предложенных россиянами названий можно встретить "Подкидыш", "Паритет", "ПРОщайка", "Рубль" и другие.

Российские вооружённые силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские вооруженные силы сегодня и завтра

Главное — звучность

При этом чёткой закономерности, по которой в российской армии выбирают названия для систем вооружений, не существует.

Так, если название тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" вопросов не вызывает, то уже причины, по которым её предшественнице ТОС-1 дали "сказочное" имя "Буратино", для многих остается загадкой. Такие же курьёзы встречаются и в робототехнике: в перспективной линейке боевых роботов концерна "Калашников" уживаются "Соратник" и "Нахлебник".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архив
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Песков назвал причину разработки новых вооружений

Кроме того, некоторые российские системы вооружений хоть и обладают "именами", но более известны под своими шифрами. К такому оружию можно отнести "визитную карточку" российского военного экспорта – систему ПВО С-400 ("Триумф") и готовящуюся ей на смену систему ПВО-ПРО С-500 ("Прометей").

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о принципах, по которым российскому оружию присваиваются наименования, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что единственный критерий тут — звучность и запоминаемость.

Собеседник агентства напомнил, что ранее военное руководство страны велело давать самоходным артиллерийским системам имена цветов. Так появились "Гвоздики" и "Гиацинты". Схожие попытки систематизировать наименования оружия предпринимались и для морских боевых систем, которым хотели давать исключительно "каменные" имена ("Малахит", "Аметист"), но эти идеи так и не прижились.

Среди всех видов и родов российских войск системностью в присвоении имён отличается Военно-морской флот, где большинство кораблей называются в честь советских и российских флотоводцев. Однако и у ВМФ есть немало исключений, среди них "звериная" серия подводных лодок (проект 971), в которую входят подлодки "Волк", "Пантера", "Леопард", "Тигр" и другие.

© Минобороны РФГрафическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Новинки с именем

Не все из представленных президентом РФ новинок нуждаются в именах. Демонстрируя прорывные разработки отечественного ВПК, Путин впервые рассказал о гиперзвуковой системе "Авангард", способной совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Его максимальная скорость в 20 раз превышает скорость звука (20 Махов).

Какая тема из послания президента для вас самая важная?
Результаты

  • 15.4%

    Повышение пенсий

  • 3.5%

    Работа с молодежью

  • 13.5%

    Улучшение жилищных условий и модернизация городов

  • 12.7%

    Здравоохранение

  • 28.2%

    Оружие

  • 19.5%

    Развитие науки и повышение качества образования

  • 7.2%

    Другое
Все опросы
Голосовать

Как пояснил РИА Новости известный военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30-го ЦНИИ Военно-воздушных сил РФ Алексей Леонков, такие технические характеристики "Авангарда" делают абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью 5 Махов.

Это не единственная гиперзвуковая система, представленная главой государства. Путин также продемонстрировал комплекс "Кинжал", которым оснащаются модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31. Скорость ракеты "Кинжала", которая может снаряжаться как обычным, так и ядерным боевым зарядом, превышает скорость звука в 10 раз, а дальность действия составляет до двух тысяч километров.

Замыкает тройку "новинок с именем" комплекс "Сармат" — единственная разработка, некоторые данные о которой публиковались в СМИ ещё до "военной" речи президента.

По словам главы государства, в России уже начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая придет на смену "Воеводе", созданной еще в СССР. В отличие от советской ракеты, дальность полета которой составляет 11 тысяч километров, "Сармат" вообще не имеет ограничений по дальности и способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Karina Almazova
А как насчет, выстрелить "Маргаритой"? По-моему красиво. Сокращенно можно - "Марго".
16:50
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена