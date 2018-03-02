Эксперт рассказал о принципе выбора названий для российского оружия

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Закономерности, по которой в советской и российской армиях выбирали названия для систем вооружений, не существует, в первую очередь руководствуются их запоминаемостью и звучностью, заявил РИА Новости в пятницу президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил россиянам придумать названия для трех новейших систем вооружений: боевого лазерного комплекса, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Минобороны России открыло на своем сайте соответствующий раздел vote.mil.ru, на котором любой желающий может предложить свой вариант названия для "новинок" отечественной оборонки.

"Никакой четкой системы в присвоении названий нет. Здесь главное, чтобы название хорошо звучало и запоминалось – это все, что от него требуется", — сказал Сивков.

Эксперт напомнил, что ранее при создании самоходных артиллерийских систем военным руководством страны было принято решение давать им имена цветов, так появились "Гвоздики" и "Гиацинты". Схожие попытки систематизировать наименования оружия предпринимались и для морских боевых систем, которым хотели давать исключительно "каменные" имена ("Малахит", "Аметист"), но и там эта идея не прижилась.

Среди всех видов и родов российских войск системностью в присвоении имен отличается Военно-морской флот, где большинство кораблей называются в честь знаменитых советских и российских флотоводцев. Однако и у ВМФ есть немало исключений, среди них "звериная" серия подводных лодок (проект 971), в которую входят подлодки "Волк", "Пантера", "Леопард", "Тигр" и другие.