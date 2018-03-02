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Эксперт рассказал о принципе выбора названий для российского оружия

15:0402.03.2018
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© Минобороны РФДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собраниюДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Закономерности, по которой в советской и российской армиях выбирали названия для систем вооружений, не существует, в первую очередь руководствуются их запоминаемостью и звучностью, заявил РИА Новости в пятницу президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Посольство РФ предложило американцам дать названия российскому оружию
Накануне президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил россиянам придумать названия для трех новейших систем вооружений: боевого лазерного комплекса, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Минобороны России открыло на своем сайте соответствующий раздел vote.mil.ru, на котором любой желающий может предложить свой вариант названия для "новинок" отечественной оборонки.

"Никакой четкой системы в присвоении названий нет. Здесь главное, чтобы название хорошо звучало и запоминалось – это все, что от него требуется", — сказал Сивков.

Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой
© Минобороны РФ
"Пепел", "Гиви" или "Володя": выбери название для новой российской ракеты
Эксперт напомнил, что ранее при создании самоходных артиллерийских систем военным руководством страны было принято решение давать им имена цветов, так появились "Гвоздики" и "Гиацинты". Схожие попытки систематизировать наименования оружия предпринимались и для морских боевых систем, которым хотели давать исключительно "каменные" имена ("Малахит", "Аметист"), но и там эта идея не прижилась.

Среди всех видов и родов российских войск системностью в присвоении имен отличается Военно-морской флот, где большинство кораблей называются в честь знаменитых советских и российских флотоводцев. Однако и у ВМФ есть немало исключений, среди них "звериная" серия подводных лодок (проект 971), в которую входят подлодки "Волк", "Пантера", "Леопард", "Тигр" и другие.

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