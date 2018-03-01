В РВСН рассказали о возможности размещения "Сармата" в существующих шахтах

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Массогабаритные показатели ракеты "Сармат" позволят размещать ее в существующих шахтах при минимальных доработках инфраструктуры, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В декабре прошлого года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода"", — сказал Каракаев.

Он подчеркнул, что массогабаритные характеристики ракеты "Сармат" "позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов".