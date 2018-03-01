В РВСН рассказали о возможности размещения "Сармата" в существующих шахтах

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Массогабаритные показатели ракеты "Сармат" позволят размещать ее в существующих шахтах при минимальных доработках инфраструктуры, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"В декабре прошлого года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода"", — сказал Каракаев.
Он подчеркнул, что массогабаритные характеристики ракеты "Сармат" "позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов".