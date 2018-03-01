Ракета "Кинжал" подтвердила эффективность на испытаниях

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Эффективность новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" многократно подтверждена на государственных испытаниях, всепогодная головка самонаведения позволяет точно поражать цели в любое время суток, сообщил журналистам главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.
По его словам, "использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток".
С 1 декабря прошлого года "Кинжал" встал на опытно-боевое дежурство в одном из авиационных формирований. Сейчас отрабатываются "основы его боевого применения", отметил генерал.