Ракета "Кинжал" подтвердила эффективность на испытаниях

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Эффективность новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" многократно подтверждена на государственных испытаниях, всепогодная головка самонаведения позволяет точно поражать цели в любое время суток, сообщил журналистам главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей", — сказал он, комментируя послания президента Федеральному собранию.

По его словам, "использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток".

С 1 декабря прошлого года "Кинжал" встал на опытно-боевое дежурство в одном из авиационных формирований. Сейчас отрабатываются "основы его боевого применения", отметил генерал.