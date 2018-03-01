МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Высокоточная гиперзвуковая ракета имеет дальность больше 2 тысяч километров и может наносить удары, не заходя в зону ПВО противника, сообщает главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км, без захода в зону противовоздушной обороны противника", — сообщил он.

Добавляется, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.