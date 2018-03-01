МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Путин подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.

Россия ответила США на ПРО

В начале "оборонной" части послания Путин отметил, что отсутствие действий со стороны России в ответ на развертывание американской системы ПРО приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала. "Просто он будет весь перехватываться, вот и все", — сказал президент.

По его словам, Россия предлагала США наладить совместную работу в этой области, и в какой-то момент казалось, что компромисс может быть найден, однако абсолютно все российские предложения были отклонены.

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел", — сказал президент.

"Чем ответила на этот вызов Россия?" — задался он вопросом и пояснил, что все эти годы российские специалисты напряженно работали над перспективной техникой и вооружением.

"Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия", — заявил глава государства.

Он рассказал, что в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все межконтинентальные баллистические ракетные комплексы.

Грозный "Сармат"

Президент рассказал, что в России разрабатывается новое поколение ракет, которое придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в советское время. "Все и всегда признавали его высокую боевую мощь", — отметил Путин, напомнив, что на Западе комплексу присвоили "весьма угрожающее наименование" "Сатана".

"Сармат" — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха", — заявил Путин. Так, по его словам, если у "Воеводы" дальность полета — 11 тысяч километров, то у "Сармата" ограничений по дальности практически нет, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

"Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — заявил президент.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой

Кроме того, новейшие российские разработки позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса с ядерной энергетической установкой, заявил Путин.

Он рассказал, что в конце прошлого года успешно прошел пуск новейшей крылатой ракеты с такой установкой. Она размещается в корпусе ракеты типа российской X-101 или американского "Томагавка", но обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, делая ее практически неограниченной, пояснил президент.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО <…>. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать", — cказал Путин.

"Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", — добавил он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Путин о возможностях принципиально новой ракеты с ядерной энергетической установкой

Подводный ядерный беспилотник

Президент также отметил, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружения. В этой области в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.

"Это просто фантастика", — отметил Путин.

По его словам, такие подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. "Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует", — подчеркнул президент.

Он пояснил, что подводные беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Кроме того, в декабре завершился многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого подводного аппарата. Президент рассказал, что у этой установки уникально малые габариты и при этом сверхвысокая энерговооруженность. При объеме в сто раз меньше, чем у современных атомных подводных лодок, у нее большая мощность, а для выхода на максимальную — то есть на боевой режим — ей требуется в двести раз меньше времени.

"Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", — подчеркнул глава государства.

"Кинжальный" гиперзвук

Глава государства рассказал и о разработке гиперзвукового оружия. Он напомнил, что сверхзвуковая скорость измеряется махами в честь австрийского ученого Эрнста Маха и один мах – 1062 километра в час на высоте 11 километров.

"Одна скорость звука – один мах, от одного до пяти – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук. Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием", — сказал Путин.

"У России такое оружие есть. Уже есть", — добавил он.

Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание в России высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, продолжил президент. Его испытания успешно завершились, и с 1 декабря комплекс приступил к опытно-боевому дежурству на аэродромах Южного военного округа.

По словам главы государства, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая в десять раз быстрее скорости звука, маневрирует на всех участках полета.

"Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", — сказал Путин.

Эта система получила название "Кинжал".

Прорывной "Авангард"

Но и это еще было еще не все, о чем планировал сказать Путин.

"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", — заявил он.

Эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте.

"Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", — подчеркнул президент.

Он пояснил, что использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. "Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется", — рассказал Путин.

Он добавил, что эта система получила название "Авангард", и промышленные предприятия уже приступили к ее серийному производству.

Лазерный комплекс

Путин отметил, что некоторые государства работаеют над созданием перспективного оружия на новых физических принципах.

"Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего", — сказал президент.

По его словам, уже достигнуты существенные результаты в создании лазерного оружия, причем это не только проекты и даже не просто начало производства, — с прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы.

"Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности", — сказал Путин.

Настоящие герои

Президент особо подчеркнул, что все образцы нового стратегического оружия – это не задел времен Советского Союза, а разработки последних лет.

"Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил и на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов, замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих. Среди них очень много молодых людей", — сказал он.

По словам главы государства, все они — так же, как и военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, — "все они и есть настоящие герои нашего времени".

"Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надежно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. И как глава российского государства от имени народа России сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня!" — сказал Путин.

Безопасность России на долгое время

Президент подчеркнул, что такое уникальное, сложнейшее оружие может успешно разрабатываться и производиться только государством с высочайшим уровнем фундаментальной науки и образования, мощной исследовательской, технологической, промышленной, кадровой базой. "И вы видите, что всеми этими ресурсами Россия располагает", — сказал он.

"Мы будем наращивать этот потенциал, концентрировать эти возможности на решении тех масштабных задач, которые стоят перед страной в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. И такое уверенное долгосрочное развитие России всегда будет надежно защищено", — добавил глава государства.

По его словам, каждая из перечисленных систем оружия уникальна и важна, но еще более значимо то, что все это вместе дает возможность создавать перспективную, комплексную систему обороны страны, в которой каждому новейшему инструменту отводится своя роль.

"Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой – неоправданно затратными и, в конечном итоге, просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать и ни у кого ничего не намерена отнимать. "У нас у самих все есть", — добавил президент.

"Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно: растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней", — заключил глава государства.

Мнения экспертов

Российские военные эксперты прокомментировали РИА Новости разработки, о которых рассказал президент.

Новейшая гиперзвуковая ракета "Авангард" сделает абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью пять махов, заявил известный военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30 ЦНИИ Военно-воздушных сил Алексей Леонков.

"Для того чтобы догнать ракету, летящую со скоростью хотя бы 10 чисел Маха, нужно иметь противоракету со скоростью 15 махов, у американцев такой ракеты нет, здесь они просто бессильны", — сказал Леонков.

Он пояснил, что скорость российской ракеты сопоставима с первой космической (шесть километров в секунду), и оружие отличается высокой точностью поражения.

"При этом при подлете к цели ракета сможет маневрировать с высокой степенью точности, что ни имеет аналогов в мире. Ни одна система ПРО не сможет ее перехватить", — подытожил собеседник агентства.

А директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал "Кинжал" "абсолютным оружием" и небывалым достижением в истории военного искусства.

"Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления", – сказал он.

По его словам, такая система обладает запредельной, абсолютной эффективностью.

"Пока изучать последствия их применения очень трудно, поскольку в области военного искусства еще не было таких прорывных технологических достижений и способов борьбы с ними еще нет", — добавил собеседник агентства.

Новая система, отметил эксперт, делает бессмысленной все системы противоракетной обороны США. "Ни THAAD, ни Patriot, ни Aegis будут не способны защитить от этой системы", – заключил Подберезкин.

Что касается разработок по созданию нового поколения межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет большой дальности, то они позволяют полностью нивелировать все усилия, которые вкладывают США в создание своей системы противоракетной обороны, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте порядка 10-15 метров, необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", — сказал он.

По словам эксперта, новое российское вооружение ставит крест на попытках Вашингтона достичь одностороннего военного преимущества перед Россией как с целью шантажа, так и для первого удара.

Подводный беспилотник относится к принципиально новому классу оружия, средств перехвата которого нет ни у кого в мире, заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

"Это наше ноу-хау, даже чего-то подобного у других мировых держав на вооружении просто нет. В принципе, это новый класс вооружений. Все существующие средства противоракетной и противолодочной обороны были созданы для тех классов вооружений, которые были уже известны – эту разработку парировать никому просто нечем", — сказал он.

По мнению эксперта, благодаря ядерной энергетической установке новый "подводный робот" может действовать на практически неограниченной дальности.

Что касается лазерного комплекса, то он, скорее всего, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны, считает Мураховский.

"Применение лазерного луча является гораздо экономичней применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", — отметил он.

Собеседник агентства не исключил, что в качестве источника "накачки" лазерного импульса на этой установке используются компактные ядерные силовые установки.