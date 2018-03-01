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Безопасность

Путин представил новейшие виды российского вооружения

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18:2601.03.2018
(обновлено: 19:21 01.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Путин подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

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Новое оружие России: кадры, показанные в послании Путина

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.

Россия ответила США на ПРО

В начале "оборонной" части послания Путин отметил, что отсутствие действий со стороны России в ответ на развертывание американской системы ПРО приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала. "Просто он будет весь перехватываться, вот и все", — сказал президент.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шойгу: новейшее оружие поможет избежать РФ втягивания в гонку вооружений
По его словам, Россия предлагала США наладить совместную работу в этой области, и в какой-то момент казалось, что компромисс может быть найден, однако абсолютно все российские предложения были отклонены.

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел", — сказал президент.

"Чем ответила на этот вызов Россия?"  — задался он вопросом и пояснил, что все эти годы российские специалисты напряженно работали над перспективной техникой и вооружением.

"Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия", — заявил глава государства.

Он рассказал, что в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все межконтинентальные баллистические ракетные комплексы.

Грозный "Сармат"

Президент рассказал, что в России разрабатывается новое поколение ракет, которое придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в советское время. "Все и всегда признавали его высокую боевую мощь", — отметил Путин, напомнив, что на Западе комплексу присвоили "весьма угрожающее наименование" "Сатана".

Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Сармат" — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха", — заявил Путин. Так, по его словам, если у "Воеводы" дальность полета — 11 тысяч километров, то у "Сармата" ограничений по дальности практически нет, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

"Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — заявил президент.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой

Кроме того, новейшие российские разработки позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса с ядерной энергетической установкой, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Он рассказал, что в конце прошлого года успешно прошел пуск новейшей крылатой ракеты с такой установкой. Она размещается в корпусе ракеты типа российской X-101 или американского "Томагавка", но обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, делая ее практически неограниченной, пояснил президент.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО <…>. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать", — cказал Путин.

"Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", — добавил он.

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Путин о возможностях принципиально новой ракеты с ядерной энергетической установкой

Подводный ядерный беспилотник

Президент также отметил, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружения. В этой области в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.

"Это просто фантастика", — отметил Путин.

Изображение лазерного комплекса во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России
По его словам, такие подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. "Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует", — подчеркнул президент.

Он пояснил, что подводные беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Кроме того, в декабре завершился многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого подводного  аппарата. Президент рассказал, что у этой установки уникально малые габариты и при этом сверхвысокая энерговооруженность. При объеме в сто раз меньше, чем у современных атомных подводных лодок, у нее большая мощность, а для выхода на максимальную — то есть на боевой режим — ей требуется в двести раз меньше времени.

"Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", — подчеркнул глава государства.

"Кинжальный" гиперзвук

Глава государства рассказал и о разработке гиперзвукового оружия. Он напомнил, что сверхзвуковая скорость измеряется махами в честь австрийского ученого Эрнста Маха и один мах – 1062 километра в час на высоте 11 километров.

Путин показал видео испытаний ракетного комплекса Сармат
© Ruptly
Новейшие виды российского вооружения не нарушают договоров, считает эксперт
"Одна скорость звука – один мах, от одного до пяти – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук. Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием", — сказал Путин.

"У России такое оружие есть. Уже есть", — добавил он.

Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание в России высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, продолжил президент. Его испытания успешно завершились, и с 1 декабря комплекс приступил к опытно-боевому дежурству на аэродромах Южного военного округа.

По словам главы государства, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая в десять раз быстрее скорости звука, маневрирует на всех участках полета.

"Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", — сказал Путин.

Эта система получила название "Кинжал".

Прорывной "Авангард"

Но и это еще было еще не все, о чем планировал сказать Путин.

"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", — заявил он.

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, продемонстрированное во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Сенатор: послание президента "охладит" наших западных партнеров
Эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте.

"Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", — подчеркнул президент.

Он пояснил, что использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. "Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется", — рассказал Путин.

Он добавил, что эта система получила название "Авангард", и промышленные предприятия уже приступили к ее серийному производству.

Лазерный комплекс

Путин отметил, что некоторые государства работаеют над созданием перспективного оружия на новых физических принципах.

Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса Кинжал во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"
"Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего", — сказал президент.

По его словам, уже достигнуты существенные результаты в создании лазерного оружия, причем это не только проекты и даже не просто начало производства, — с прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы.

"Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности", — сказал Путин.

Настоящие герои

Президент особо подчеркнул, что все образцы нового стратегического оружия – это не задел времен Советского Союза, а разработки последних лет.

Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Есть такой герой": Сурков предложил название для нового российского оружия
"Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил и на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов, замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих. Среди них очень много молодых людей", — сказал он.

По словам главы государства, все они — так же, как и военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, — "все они и есть настоящие герои нашего времени".

"Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надежно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. И как глава российского государства от имени народа России сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня!" — сказал Путин.

Безопасность России на долгое время

Президент подчеркнул, что такое уникальное, сложнейшее оружие может успешно разрабатываться и производиться только государством с высочайшим уровнем фундаментальной науки и образования, мощной исследовательской, технологической, промышленной, кадровой базой. "И вы видите, что всеми этими ресурсами Россия располагает", — сказал он.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Мнение: на Западе после демонстрации нового оружия РФ будет легкая истерика
"Мы будем наращивать этот потенциал, концентрировать эти возможности на решении тех масштабных задач, которые стоят перед страной в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. И такое уверенное долгосрочное развитие России всегда будет надежно защищено", — добавил глава государства.

По его словам, каждая из перечисленных систем оружия уникальна и важна, но еще более значимо то, что все это вместе дает возможность  создавать перспективную, комплексную систему обороны страны, в которой каждому новейшему инструменту отводится своя роль.

"Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой – неоправданно затратными и, в конечном итоге, просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать и ни у кого ничего не намерена отнимать. "У нас у самих все есть", — добавил президент.

"Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно: растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней", — заключил глава государства.

Мнения экспертов

Российские военные эксперты прокомментировали РИА Новости разработки, о которых рассказал президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Послание Путина четко показало готовность России к диалогу, заявил Косачев
Новейшая гиперзвуковая ракета "Авангард" сделает абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью пять махов, заявил известный военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30 ЦНИИ Военно-воздушных сил Алексей Леонков.

"Для того чтобы догнать ракету, летящую со скоростью хотя бы 10 чисел Маха, нужно иметь противоракету со скоростью 15 махов, у американцев такой ракеты нет, здесь они просто бессильны", — сказал Леонков.

Он пояснил, что скорость российской ракеты сопоставима с первой космической (шесть километров в секунду), и оружие отличается высокой точностью поражения.

"При этом при подлете к цели ракета сможет маневрировать с высокой степенью точности, что ни имеет аналогов в мире. Ни одна система ПРО не сможет ее перехватить", — подытожил собеседник агентства.

А директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал "Кинжал" "абсолютным оружием" и небывалым достижением в истории военного искусства.

"Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления", – сказал он.

По его словам, такая система обладает запредельной, абсолютной эффективностью.

"Пока изучать последствия их применения очень трудно, поскольку в области военного искусства еще не было таких прорывных технологических достижений и способов борьбы с ними еще нет", — добавил собеседник агентства.

Новая система, отметил эксперт, делает бессмысленной все системы противоракетной обороны США. "Ни THAAD, ни Patriot, ни Aegis будут не способны защитить от этой системы", – заключил Подберезкин.

Что касается разработок по созданию нового поколения межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет большой дальности, то они позволяют полностью нивелировать все усилия, которые вкладывают США в создание своей системы противоракетной обороны, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Экс-посол России в США надеется, что Америка прислушается к словам Путина
"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте порядка 10-15 метров, необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", — сказал он.

По словам эксперта, новое российское вооружение ставит крест на попытках Вашингтона достичь одностороннего военного преимущества перед Россией как с целью шантажа, так и для первого удара.

Подводный беспилотник относится к принципиально новому классу оружия, средств перехвата которого нет ни у кого в мире, заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

"Это наше ноу-хау, даже чего-то подобного у других мировых держав на вооружении просто нет. В принципе, это новый класс вооружений. Все существующие средства противоракетной и противолодочной обороны были созданы для тех классов вооружений, которые были уже известны – эту разработку парировать никому просто нечем", — сказал он.

По мнению эксперта, благодаря ядерной энергетической установке новый "подводный робот" может действовать на практически неограниченной дальности.

Что касается лазерного комплекса, то он, скорее всего, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны, считает Мураховский.

"Применение лазерного луча является гораздо экономичней применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", — отметил он.

Собеседник агентства не исключил, что в качестве источника "накачки" лазерного импульса на этой установке используются компактные ядерные силовые установки.

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proleed
Это Россия - детка!
19:02
01.03.2018
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v.kustariov
Наконец-то Россия восстала с колен. Которую поставили ее
"союзники" с начала 90-х. Годов !
19:29
01.03.2018
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