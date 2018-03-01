Путин лично контролировал разработку нового вооружения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин держал под личным контролем процесс разработки представленного в ходе послания Федеральному собранию вооружения, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг во время оглашения послания президент РФ сообщил о разработке новейших систем вооружения, способных преодолевать системы ПРО и ПВО. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин координировал процесс разработки вооружения.

"Путин держал под своим контролем", — сказал Песков.

