Послание Путина перечеркнуло военную стратегию США, заявил Зюганов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооружение, продемонстрированное в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, перечеркивает военную стратегию США и способно их "отрезвить", считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"То, что показали, по крайней мере, отрезвит и американцев. Они давно вышли из договора СНВ, но они надеялись, что нас окружат базами, обесценят наш ракетно-ядерный потенциал. То, что показали, полностью перечеркивает их стратегию, а у американцев на следующий год военный бюджет- 760 миллиардов долларов, самый большой бюджет. По крайней мере, это все игрушки, которые нам не будут угрожать", — сказал журналистам Зюганов.

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".