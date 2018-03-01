"Есть такой герой": Сурков предложил название для нового российского оружия

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Помощник президента Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, его вариант — "Гиви".
"Гиви — позывной Михаила Толстых, командира одного из подразделений донбасского ополчения "Сомали". Он погиб год назад в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". В ДНР считают, что за этим и другими убийствами полевых командиров стоит глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.