"Есть такой герой": Сурков предложил название для нового российского оружия

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Помощник президента Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, его вариант — "Гиви".

"<…> Потому что есть такой герой Донбасса", — уточнил он РИА Новости.

"Гиви — позывной Михаила Толстых, командира одного из подразделений донбасского ополчения "Сомали". Он погиб год назад в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". В ДНР считают, что за этим и другими убийствами полевых командиров стоит глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

В четверг Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах отечественного оружия. Он отметил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны и их можно предложить на сайтах Минобороны.



