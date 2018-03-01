Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", которое создала Россия, является своего рода "абсолютным оружием" и небывалым достижением в истории военного искусства, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
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"Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления. Это в своем роде абсолютное оружие", – сказал Подберёзкин.
Как отметил эксперт, новая система, будучи развернутой, делает бессмысленной все созданные системы противоракетной обороны США.
"Ни THAAD, ни Patriot, ни Aegis будут не способны защитить от этой системы", – заключил Подберёзкин.