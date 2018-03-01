Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", которое создала Россия, является своего рода "абсолютным оружием" и небывалым достижением в истории военного искусства, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 67.9% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.5% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.6% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

Как сообщил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

"Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления. Это в своем роде абсолютное оружие", – сказал Подберёзкин.

По его словам, такая система обладает запредельной, абсолютной эффективностью. "Пока изучать последствия их применения очень трудно, поскольку в области военного искусства еще не было таких прорывных технологических достижений, и способов борьбы с ними еще нет", — добавил собеседник агентства.

Как отметил эксперт, новая система, будучи развернутой, делает бессмысленной все созданные системы противоракетной обороны США.

"Ни THAAD, ни Patriot, ни Aegis будут не способны защитить от этой системы", – заключил Подберёзкин.