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Безопасность

Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"

14:4301.03.2018
(обновлено: 17:03 01.03.2018)
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Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса Кинжал во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собраниюДемонстрация испытания авиационного ракетного комплекса Кинжал во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", которое создала Россия, является своего рода "абсолютным оружием" и небывалым достижением в истории военного искусства, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

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Как сообщил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

"Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления. Это в своем роде абсолютное оружие", – сказал Подберёзкин.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новые вооружения делают Россию неуязвимой для ПРО и ПВО, заявил Путин
По его словам, такая система обладает запредельной, абсолютной эффективностью. "Пока изучать последствия их применения очень трудно, поскольку в области военного искусства еще не было таких прорывных технологических достижений, и способов борьбы с ними еще нет", — добавил собеседник агентства.

Как отметил эксперт, новая система, будучи развернутой, делает бессмысленной все созданные системы противоракетной обороны США.

"Ни THAAD, ни Patriot, ни Aegis будут не способны защитить от этой системы", – заключил Подберёзкин.

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Безопасность
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alplus956
Жаль, что от предательства не спасёт...
16:44
01.03.2018
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