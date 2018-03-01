Военный эксперт рассказал о новейшем российском лазерном комплексе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Поступивший в конце 2017 года в российскую армию лазерный комплекс, скорее всего, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны, заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.
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"Вероятно, этот комплекс решает задачи ПВО-ПРО. Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", — сказал Мураховский.
Собеседник агентства не исключил, что в качестве источника "накачки" лазерного импульса на этой установке используются компактные ядерные силовые установки.