МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новые разработки, реализуемые в РФ в области создания нового поколения межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также крылатых ракет большой дальности позволяют полностью нивелировать все те усилия, которые сейчас вкладывают США в создание своей системы противоракетной обороны, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте порядка 10-15 метров необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", — сказал он.

По словам эксперта, новое российское вооружение ставит крест на попытках Вашингтона достичь одностороннего военного преимущества перед Россией как с целью шантажа, так и для первого удара.

В четверг, представляя послание Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин сообщил, что новый ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО. По его словам, начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса.