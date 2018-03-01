Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Приверженцам политики санкций, в том числе в военной области, не удалось сдержать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Тем, кто на протяжении последних 15 лет старается развивать свои вооружения, пытается получить от России одностороннее преимущество, выдать незаконные и сложные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. И сдержать Россию не удалось", — сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>