Путин: до создания новых систем вооружений нас никто не слушал

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. До создания ядерного оружия никто из зарубежных партнеров не хотел по существу разговаривать с Россией и никто не слушал, им стоит послушать сейчас, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

"Для чего мы все это делаем, для чего мы это говорим? Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Тоже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии — все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Путин: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас".

Посмотреть тоже нелишне pic.twitter.com/AXyePQrhvg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.

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