В ходе послания Путина продемонстрированы кадры испытания системы "Кинжал"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы "Кинжал".

"В декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", — сказал Путин.

"Мы назвали эту систему "Кинжал", — отметил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>