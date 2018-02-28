Чужими руками. США грозят России партизанской войной

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. Оружие, боеприпасы, обмундирование и автотранспорт — США помогут сирийской оппозиции всем необходимым для ведения войны. На днях президент Дональд Трамп запросил у конгресса 300 миллионов долларов на поддержку "сирийских партнеров" в 2019 финансовом году. Разумеется, конгрессмены не откажут: война чужими руками — проверенная стратегия борьбы за американские интересы в горячих точках планеты. К чему приведет "накачка" региона американским оружием — в материале РИА Новости.

От Кореи до Никарагуа

Впервые американцы подготовили партизан еще во время корейской войны. Партизанская пехота ООН (UNPIK) выполняла диверсионные рейды по тылам войск КНДР, наносила удары по коммуникациям и командным пунктам. В разгар боевых действий численность соединения превышала 20 тысяч бойцов, которых пестовали около ста американских инструкторов. К концу войны партизаны уничтожили до 70 тысяч северокорейских солдат, более 2700 машин и 80 мостов.

Война в Корее подтолкнула американцев к созданию отдельной военной структуры, специализирующейся на партизанских и антипартизанских действиях, — Сил специального назначения Армии США. Подчинялись силы непосредственно ЦРУ. В 1961 году американские "зеленые береты" сформировали "нерегулярные группы гражданской обороны" в Южном Вьетнаме. Проамериканские партизаны — в основном это были представители горских племен — действовали на "тропе Хо Ши Мина" и доставляли немало проблем Вьетконгу и армии Северного Вьетнама.

Крупнейшая операция ЦРУ по поддержке партизан — "Циклон" — развернулась во время Афганской войны. В Пакистане и Иране работали несколько десятков лагерей по подготовке афганских моджахедов, так же осуществлялись поставки оружия, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". В общей сложности операция обошлась США в 6 миллиардов долларов.

Самая же скандальная операция — поддержка никарагуанских повстанцев-контрас. В 1986-м стало известно, что ЦРУ в обход запрета Конгресса тайно оказывала помощь боевикам, выступившим против режима Даниэля Ортеги. Причем, скандал был двойным — деньги для контрас ЦРУ получало от продажи оружия Ирану, находившемуся под американскими санкциями. "Зеленые береты" принимали непосредственное участие в боевых действиях в Никарагуа.

Бесконтрольные повстанцы

К слову, перед соблазном повоевать за свои интересы чужими руками не устоял и СССР. В 1965-1980 годах близ Симферополя действовал 165-й учебный центр, где партизанскому и диверсионному делу обучались представители ряда африканских и ближневосточных "народно-освободительных движений", а самую мощную поддержку СССР оказал партизанам Вьетконга.

Еще несколько лет назад гибридные войны считались рудиментом холодной войны, однако, как считают эксперты, в обозримой перспективе они станут самым распространенным видом вооруженных конфликтов. При этом нельзя исключать риск их перерастания в глобальное военное противостояние.

"Если Первая мировая война велась пушками и штыками, Вторая мировая — танками и самолетами, то сегодня главное оружие — иррегулярные формирования, — рассказал РИА Новости военный эксперт капитан 1 ранга Константин Сивков. — Гибридные войны возникли как альтернатива вероятному ядерному конфликту. Если начнется Третья мировая, на первом этапе она будет гибридной, но вполне может разрастись до традиционной. При нынешнем уровне глобальных противоречий предпосылок для нее более чем достаточно".

Официально США помогают сирийской оппозиции бороться с ИГИЛ*. Общая численность американских помощников из "местных" к 2019 году достигнет 60 тысяч человек. Номенклатура военной помощи включает стрелковое оружие, автотранспорт, боеприпасы, гранатометы, минометы, радиостанции и беспилотные аппараты. При этом Дональд Трамп не устает повторять, что США уже практически полностью разгромили ИГИЛ*. В этой связи эксперты не исключают — дальнейшая накачка сирийской оппозиции американскими деньгами и вооружениями носит антироссийскую направленность.

"В истории было много прокси-войн, но сегодняшние приобретают какой-то зловещий характер, — рассказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Идеологическое противостояние исчезло, но США пытаются сохранить позиции мирового гегемона. В контексте противостояния с Россией они будут направлять оппозицию против наших союзников, а, может, и напрямую против нас".

Первые тревожные звоночки уже прозвучали. Атака беспилотников на российские базы в Сирии не могла быть спланирована и осуществлена без участия третьей силы, способной вести высокотехнологичную войну. С косвенными обвинениями в адрес США выступило и министерство обороны России. В ведомстве обратили внимание на то, что во время атаки недалеко от российских баз барражировал разведывательный самолет "Посейдон". Впрочем, американское оружие и деньги направляются против России и ее ближайшим союзникам и без ведома США.

"В Сирии они поддерживают любые силы, выступающие против законной власти, — считает Иван Коновалов. — Оружие вроде бы передается умеренной оппозиции, но оказывается в руках оголтелых боевиков, которые даже сами США признают террористами. Буквально на днях в ходе боев в Восточной Гуте боевики Джабхат Ан-Нусры* уничтожили бульдозер сирийской армии американским противотанковым комплексом TOW. США не контролируют ни направления, в которых уходят деньги, ни тех, кто в итоге получает оружие. И это очень опасный подход".

*Исламское государство и Джабхат Ан-Нусра – террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации