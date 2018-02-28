Дежавю по-сирийски. Почему Восточная Гута повторяет судьбу Алеппо

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Бои в плотной городской застройке, живой щит из мирных жителей, атакующие гуманитарные коридоры экстремисты и лицемерно озабоченные лица "западных партнеров". На карте Сирии и в медийно-информационном пространстве окончательно сформировался "второй Алеппо" — пригороды Дамаска в Восточной Гуте, где уже несколько недель не утихает ожесточенная стрельба. Этот район — один из первых в стране, захваченных вооруженной оппозицией, — более пяти лет остается крайне болезненной "занозой" для жителей сирийской столицы. Правительственные войска при поддержке российской боевой авиации пытаются ликвидировать этот давний очаг напряженности. О роли Восточной Гуты в сирийской гражданской войне — в материале РИА Новости.

"Заноза" Дамаска

Восточная Гута занимает площадь чуть меньше ста квадратных километров. Это примерно как российский Тамбов. Довоенная численность населения — около 400 тысяч человек. Вооруженная оппозиция и экстремисты захватили этот район в 2012 году и удерживают до сих пор, хотя со всех сторон окружены силами Сирийской арабской армии (САА). Сейчас в Восточной Гуте действуют боевики четырех группировок: "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат-ан-Нусра"), признанная в России террористической организацией, и менее крупные "Файлак ар-Рахман", "Ахрар аш-Шам" и "Джейш-аль-Ислам". Сирийские военные оценивают численность противника в Восточной Гуте в 10-12 тысяч штыков.

Задача по уничтожению группировки осложняется многоэтажной застройкой значительной части района. Боевики используют жилые высотки для наблюдения за подразделениями Сирийской арабской армии и корректировки артиллерийского огня. Населенные пункты, расположенные на границах удерживаемых экстремистами территорий, превращены в мощные укрепрайоны с уличными баррикадами, противотанковыми рвами, защищенными огневыми точками. Разветвленная сеть подземных тоннелей позволяет боевикам быстро перебрасывать подкрепления по всей линии соприкосновения и укрываться от ударов авиации и артиллерии.

© Инфографика Расстановка сил в Восточной Гуте © Инфографика Расстановка сил в Восточной Гуте

Максимальная концентрация боевиков, согласно данным сирийской разведки, наблюдается в городах Дума, Айн-Тарма, Сакба, Ан-Нашабия, Хараста. Последний находится на трассе М5, связывающей Дамаск с Хомсом. Чтобы не попасть под обстрел, правительственные войска на протяжении всей войны были вынуждены пользоваться длинными объездными дорогами. Но наибольшая для Дамаска опасность исходит из района Джобар — самой западной точки территории, контролируемой боевиками. Это уже в административных границах столицы, в каких-то пяти-десяти километрах от центра города.

Именно с этого плацдарма боевики неоднократно били из минометов по российскому посольству в Дамаске. В последний раз они обстреляли дипмиссию 122-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами 20 ноября 2017-го. А в феврале нынешнего года под удар попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Как сообщил в понедельник начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко, обстрелы столицы не прекращаются ни на один день.

"Несмотря на заявления группировки "Джейш аль-Ислам" о примирении, с подконтрольной ей территории продолжаются минометные обстрелы Дамаска, — говорит он. — За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Погибло четыре человека, ранено более 50, из них 16 детей".

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял постановление, согласно которому все стороны конфликта в Сирии должны прекратить столкновения минимум на 30 дней. Чтобы исключить жертвы среди мирного населения Восточной Гуты, с 27 февраля дополнительно вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00, во время которой местные жители могут покинуть зону боевых действий. Однако во вторник экстремисты обстреляли один из коридоров, выделенных для эвакуации, в очередной раз продемонстрировав, что на компромиссы идти не намерены.

Информационный фронт

Все дело в том, что, кроме военных преимуществ, контроль над Восточной Гутой дает боевикам и определенные политические козыри. По сути, это последний рычаг давления на Башара Асада у вооруженной оппозиции. Пока он есть, официальный Дамаск вынужден продолжать переговоры. А освобождение Восточной Гуты позволит правящему режиму отвести угрозу от столицы, уничтожить крупное вооруженное формирование противника и сконцентрировать усилия Сирийской арабской армии на других проблемных участках — в частности, в Идлибе.

Обстановка в Восточной Гуте очень напоминает ту, что осенью — зимой 2016-го сложилась вокруг Алеппо. Дамаск бросил львиную долю своих войск на освобождение этого огромного города, что значительно замедлило наступление на восток в сторону Дейр-эз-Зора. Как и в Восточной Гуте, боевики "умеренной оппозиции" не выпускали из города мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом, забирали себе всю гуманитарную помощь и вели агрессивную пропаганду в Сети, обвиняя Асада и Россию в негуманных методах ведения войны. Как и тогда, к информационной атаке немедленно присоединились западные СМИ и многочисленные "интернет-активисты".

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Активисты из организации "Белые каски" в Алеппо, Сирия. 21 сентября 2016 год © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Активисты из организации "Белые каски" в Алеппо, Сирия. 21 сентября 2016 год

С начала февраля как грибы после дождя в соцсетях расплодились аккаунты-однодневки с фейковыми "сенсациями". Один выдавал фотографию разрушений в Секторе Газа за снимок, сделанный в Думе. Другой сообщил, что "российские суперсовременные бомбардировщики Су-57 сравняли Восточную Гуту с землей". Третий включил привычную шарманку про десятки уничтоженных авиацией госпиталей и детских садов. Внезапно появились "волонтеры" одиозных "Белых касок", бросившиеся "спасать" из под завалов актеров-статистов в гриме. Они всегда приходили туда, где САА начинала одерживать верх, но отчего-то упорно игнорировали Ракку и иракский Мосул — города, которые бомбили американцы. С видеообращением против "зверств режима" выступила даже полумифическая "девочка Бана", писавшая в твиттере якобы из осажденного Алеппо на отличном английском языке.

Все эти вбросы активно подхватывают англоязычные СМИ, устроившие привычную истерику. Они без оглядки тиражируют фантастические сообщения о "сотнях погибших детей", "резне, как в Сребренице", "ковровых бомбардировках", не подкрепляя эту информацию ссылками на источники, заслуживающие хоть какого-то доверия. Все как обычно — "факты" от анонимных "умеренных оппозиционеров" принимаются на веру, а "ложь" Дамаска и Москвы откровенно игнорируется. По мнению российского МИД, вбросы сомнительной информации продолжатся, способствуя дальнейшей эскалации обстановки.

"Мы никогда не поддержим любые действия, которые будут пытаться выводить террористов из-под законного удара, — заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой на какого-то анонимного персонажа, живущего в США. И будут наверняка еще дополнительные вбросы. И мы знаем, откуда эти вбросы. Их цель — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия, которые уже мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где Соединенные Штаты реализуют сценарий создания квазигосударства".

Очевидно, чем больших успехов добьется Сирийская арабская армия, тем сильнее Запад будет обвинять ее во всех смертных грехах. Но интерес англоязычных СМИ и правительств стран НАТО к обстановке в Восточной Гуте моментально угаснет, как только экстремистов окончательно выбьют из этого района. Именно так и было в Алеппо: ни одна из западных стран не отправила жителям освобожденного города гуманитарную помощь. Быстро взять пригороды Дамаска под контроль САА вряд ли сможет, потребуется несколько месяцев кропотливой зачистки каждого района и каждой улицы. А значит, "летопись" фейков Восточной Гуты только началась.