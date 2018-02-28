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Безопасность

Дежавю по-сирийски. Почему Восточная Гута повторяет судьбу Алеппо

08:0028.02.2018
(обновлено: 09:53 28.02.2018)
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© AFP 2018 / Abdulmonam EassaБоевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, СирияБоевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
© AFP 2018 / Abdulmonam Eassa

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Бои в плотной городской застройке, живой щит из мирных жителей, атакующие гуманитарные коридоры экстремисты и лицемерно озабоченные лица "западных партнеров". На карте Сирии и в медийно-информационном пространстве окончательно сформировался "второй Алеппо" — пригороды Дамаска в Восточной Гуте, где уже несколько недель не утихает ожесточенная стрельба. Этот район — один из первых в стране, захваченных вооруженной оппозицией, — более пяти лет остается крайне болезненной "занозой" для жителей сирийской столицы. Правительственные войска при поддержке российской боевой авиации пытаются ликвидировать этот давний очаг напряженности. О роли Восточной Гуты в сирийской гражданской войне — в материале РИА Новости.

"Заноза" Дамаска

Обломки ракеты в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
В Восточной Гуте продолжаются боевые действия, заявили в ООН
Восточная Гута занимает площадь чуть меньше ста квадратных километров. Это примерно как российский Тамбов. Довоенная численность населения — около 400 тысяч человек. Вооруженная оппозиция и экстремисты захватили этот район в 2012 году и удерживают до сих пор, хотя со всех сторон окружены силами Сирийской арабской армии (САА). Сейчас в Восточной Гуте действуют боевики четырех группировок: "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат-ан-Нусра"), признанная в России террористической организацией, и менее крупные "Файлак ар-Рахман", "Ахрар аш-Шам" и "Джейш-аль-Ислам". Сирийские военные оценивают численность противника в Восточной Гуте в 10-12 тысяч штыков.

Задача по уничтожению группировки осложняется многоэтажной застройкой значительной части района. Боевики используют жилые высотки для наблюдения за подразделениями Сирийской арабской армии и корректировки артиллерийского огня. Населенные пункты, расположенные на границах удерживаемых экстремистами территорий, превращены в мощные укрепрайоны с уличными баррикадами, противотанковыми рвами, защищенными огневыми точками. Разветвленная сеть подземных тоннелей позволяет боевикам быстро перебрасывать подкрепления по всей линии соприкосновения и укрываться от ударов авиации и артиллерии.

 

© ИнфографикаРасстановка сил в Восточной Гуте
© Инфографика
Расстановка сил в Восточной Гуте

Максимальная концентрация боевиков, согласно данным сирийской разведки, наблюдается в городах Дума, Айн-Тарма, Сакба, Ан-Нашабия, Хараста. Последний находится на трассе М5, связывающей Дамаск с Хомсом. Чтобы не попасть под обстрел, правительственные войска на протяжении всей войны были вынуждены пользоваться длинными объездными дорогами. Но наибольшая для Дамаска опасность исходит из района Джобар — самой западной точки территории, контролируемой боевиками. Это уже в административных границах столицы, в каких-то пяти-десяти километрах от центра города.

Именно с этого плацдарма боевики неоднократно били из минометов по российскому посольству в Дамаске. В последний раз они обстреляли дипмиссию 122-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами 20 ноября 2017-го. А в феврале нынешнего года под удар попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Как сообщил в понедельник начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко, обстрелы столицы не прекращаются ни на один день.

"Несмотря на заявления группировки "Джейш аль-Ислам" о примирении, с подконтрольной ей территории продолжаются минометные обстрелы Дамаска, — говорит он. — За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Погибло четыре человека, ранено более 50, из них 16 детей".

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял постановление, согласно которому все стороны конфликта в Сирии должны прекратить столкновения минимум на 30 дней. Чтобы исключить жертвы среди мирного населения Восточной Гуты, с 27 февраля дополнительно вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00, во время которой местные жители могут покинуть зону боевых действий. Однако во вторник экстремисты обстреляли один из коридоров, выделенных для эвакуации, в очередной раз продемонстрировав, что на компромиссы идти не намерены.

Информационный фронт

Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Химичат в Сирии: зачем США вновь понадобились "Белые каски"
Все дело в том, что, кроме военных преимуществ, контроль над Восточной Гутой дает боевикам и определенные политические козыри. По сути, это последний рычаг давления на Башара Асада у вооруженной оппозиции. Пока он есть, официальный Дамаск вынужден продолжать переговоры. А освобождение Восточной Гуты позволит правящему режиму отвести угрозу от столицы, уничтожить крупное вооруженное формирование противника и сконцентрировать усилия Сирийской арабской армии на других проблемных участках — в частности, в Идлибе.

Обстановка в Восточной Гуте очень напоминает ту, что осенью — зимой 2016-го сложилась вокруг Алеппо. Дамаск бросил львиную долю своих войск на освобождение этого огромного города, что значительно замедлило наступление на восток в сторону Дейр-эз-Зора. Как и в Восточной Гуте, боевики "умеренной оппозиции" не выпускали из города мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом, забирали себе всю гуманитарную помощь и вели агрессивную пропаганду в Сети, обвиняя Асада и Россию в негуманных методах ведения войны. Как и тогда, к информационной атаке немедленно присоединились западные СМИ и многочисленные "интернет-активисты".

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Активисты из организации "Белые каски" в Алеппо, Сирия. 21 сентября 2016 год
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Активисты из организации "Белые каски" в Алеппо, Сирия. 21 сентября 2016 год

С начала февраля как грибы после дождя в соцсетях расплодились аккаунты-однодневки с фейковыми "сенсациями". Один выдавал фотографию разрушений в Секторе Газа за снимок, сделанный в Думе. Другой сообщил, что "российские суперсовременные бомбардировщики Су-57 сравняли Восточную Гуту с землей". Третий включил привычную шарманку про десятки уничтоженных авиацией госпиталей и детских садов. Внезапно появились "волонтеры" одиозных "Белых касок", бросившиеся "спасать" из под завалов актеров-статистов в гриме. Они всегда приходили туда, где САА начинала одерживать верх, но отчего-то упорно игнорировали Ракку и иракский Мосул — города, которые бомбили американцы. С видеообращением против "зверств режима" выступила даже полумифическая "девочка Бана", писавшая в твиттере якобы из осажденного Алеппо на отличном английском языке.

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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А был ли мальчик? Самые громкие фейки сирийской войны
Все эти вбросы активно подхватывают англоязычные СМИ, устроившие привычную истерику. Они без оглядки тиражируют фантастические сообщения о "сотнях погибших детей", "резне, как в Сребренице", "ковровых бомбардировках", не подкрепляя эту информацию ссылками на источники, заслуживающие хоть какого-то доверия. Все как обычно — "факты" от анонимных "умеренных оппозиционеров" принимаются на веру, а "ложь" Дамаска и Москвы откровенно игнорируется. По мнению российского МИД, вбросы сомнительной информации продолжатся, способствуя дальнейшей эскалации обстановки.

"Мы никогда не поддержим любые действия, которые будут пытаться выводить террористов из-под законного удара, — заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой на какого-то анонимного персонажа, живущего в США. И будут наверняка еще дополнительные вбросы. И мы знаем, откуда эти вбросы. Их цель — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия, которые уже мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где Соединенные Штаты реализуют сценарий создания квазигосударства".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты сирийской армии на линии разграничения в пригороде Дамаска, Восточная Гута
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Солдаты сирийской армии на линии разграничения в пригороде Дамаска, Восточная Гута

Очевидно, чем больших успехов добьется Сирийская арабская армия, тем сильнее Запад будет обвинять ее во всех смертных грехах. Но интерес англоязычных СМИ и правительств стран НАТО к обстановке в Восточной Гуте моментально угаснет, как только экстремистов окончательно выбьют из этого района. Именно так и было в Алеппо: ни одна из западных стран не отправила жителям освобожденного города гуманитарную помощь. Быстро взять пригороды Дамаска под контроль САА вряд ли сможет, потребуется несколько месяцев кропотливой зачистки каждого района и каждой улицы. А значит, "летопись" фейков Восточной Гуты только началась.

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Vova Vova
Ну вот зачем мне эта информация?? зачееем я должен про это знать?
Про жителей Южного Судана лучше расскажите- хоть какое-то разнообразие
09:30
28.02.2018
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Andyun
Бои в плотной городской застройке, живой щит из мирных жителей, атакующие гуманитарные коридоры экстремисты и лицемерно озабоченные лица "западных партнеров".

РИА Новости ria.ru/defense_safety/20180228/1515398606.html
Главное ведь бесценный опыт боевых вылетов ВЕС и испытания оружия. А сирийцы, кем бы они не были, живые или мёртвые, экстремисты или иранско-алевитские головорезы, помогают нашему ВПК продавать наше замечательное русское оружие.
Классно. Я преисполнен патриотизмом и гордостью за беспрецедентно-уникальную военную операцию наших ВКС в Сирии.
08:46
28.02.2018
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