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Безопасность

Ударная "Дрель". На что способна новая российская авиабомба

08:0022.02.2018
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и АлеппоИстребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. Российские воздушно-космические силы обретут новые боевые возможности. Как заявил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, в 2018 году на вооружение поступит планирующая бомба "Дрель", которая позволяет атаковать противника без входа в зону действия ПВО. Работы над такими боеприпасами сегодня активно ведутся во всем мире. О том, на что способны крылатые бомбы и в чем их преимущества перед ракетами, — в материале РИА Новости.

Точно в цель

Первая планирующая бомба — немецкая Henschel Hs 293 — применялась в годы Второй мировой войны. Радиоуправляемый боеприпас с реактивным ускорителем мог улетать от точки сброса на 14 километров. На счету Hs 293 почти два десятка уничтоженных кораблей и транспортов союзников. В их числе — британский войсковой транспорт Rohna, который погиб в ноябре 1943-го в Средиземном море. Жертвами атаки стали 1138 человек, в том числе 1015 американских солдат. В послевоенные годы работы над планирующими боеприпасами носили, скорее, экспериментальный характер. Вторую жизнь идея крылатых бомб получила в 1990-х с запуском американской Глобальной системы позиционирования (GPS), которая позволила повысить их точность. В последние годы на вооружение Пентагона поступили несколько типов планирующих бомб. Это, например, GBU-39 с дальностью до 110 километров и AGM-154 JSOW, способная преодолеть 130 километров. Как считают эксперты, современные планирующие бомбы имеют множество очевидных преимуществ перед классическими авиационными боеприпасами.

© Фото : U.S. Air ForceУстановка бомбы GBU-39 на истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle
© Фото : U.S. Air Force
Установка бомбы GBU-39 на истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle

"Поражать цели, не входя в зону активного противодействия средств ПВО, можно ракетами "воздух-земля", но масса их боевой части не всегда достаточна для нанесения существенного ущерба, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Обычные бомбы сбрасываются по баллистической траектории, и, чтобы не попасть под огонь, самолет должен находиться на большой высоте. Планирующие бомбы решают эту проблему, точно поражая цель без входа носителя в зону действия ПВО".

"Дрель" vs AGM-154

Разработка российской планирующей бомбы ПБК-500У "Дрель" началась еще в 1990-х, однако испытания изделия состоялись лишь в 2016-м. Есть мнение, что работы над "Дрелью" затянулись из-за задержек с запуском системы ГЛОНАСС. Кроме спутниковой навигации в бомбе используется инерциальная система наведения, но без спутника она обеспечивает высокую точность лишь на близких дистанциях. Максимальная дальность планирования "Дрели", по различным данным, составляет — 30-50 километров, что втрое ниже, чем у ее ближайшего американского конкурента — бомбовой кассеты AGM-154B. Однако, "Дрель" имеет свои существенные преимущества.

© Фото : Vitaly V. KuzminБомбы ПБК-500У и ОДАБ-500ПМВ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Бомбы ПБК-500У и ОДАБ-500ПМВ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском

Бомба снаряжается пятнадцатью самоприцеливающимися суббоеприпасами СПБЭ-К, которые отделяются в районе цели. Во время спуска на парашюте каждый из них сканирует пространство инфракрасными и радиолокационными сенсорами и поражает технику противника в слабозащищенную верхнюю проекцию. Американский суббоеприпас BLU-108 для AGM-154B работает по схожему алгоритму. Разница лишь в том, что он наводится на цель по одному инфракрасному каналу и не видит "холодных" целей. Кроме того, российские минибомбы умеют делить цели на "свой-чужой" и могут применяться над районами так называемых "контактных" танковых боев, когда машины двух противоборствующих сторон находятся в непосредственной близости друг от друга. По словам разработчиков, одна "Дрель" способна уничтожить до 6 танков противника. Как считают эксперты, не исключено, что в ближайшее время на вооружение поступят и другие типы планирующих бомб, сфера применения которых не будет ограничиваться борьбой с танками.

© Фото : US Air ForceМногоцелевой истребитель F-16C во время сброса бомбы AGM-154 JSOW
© Фото : US Air Force
Многоцелевой истребитель F-16C во время сброса бомбы AGM-154 JSOW

"Главное достоинство планирующих бомб в том, что они значительно дешевле управляемых ракет с лазерным или теленаведением, но при этом обладают приемлемой дальностью полета и высокой точностью, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Нет смысла применять ракету стоимостью в 500 тысяч долларов по джипу или дырявой палатке боевиков. Кроме того малая цена позволит осуществлять массированное применение таких боеприпасов, при этом сбить планирующую бомбу весьма сложно". 

Президент РФ Владимир Путин на панельной дискусии в рамках фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин рассказал о технологиях более страшных, чем ядерная бомба
Впрочем, отмечают эксперты, у планирующих бомб хватает и недостатков. Сигналы спутниковой навигации можно без труда подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Альтернативные передовые системы наведения могут значительно увеличить стоимость боеприпасов, что сведет на нет их главное преимущество перед управляемыми ракетами. Кроме того, дальность действия современных средств ПВО постоянно растет и достать бомбардировщик на дальности в 50-100 километров уже сейчас не составляет большой проблемы. Поэтому оптимальной сферой применения планирующих бомб скорей всего станут конфликты средней и малой интенсивности.

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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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janin2919
Надеемся ,что будет еще и перфоратор ....
21:18
21.02.2018
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