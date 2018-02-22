Ударная "Дрель". На что способна новая российская авиабомба

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. Российские воздушно-космические силы обретут новые боевые возможности. Как заявил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, в 2018 году на вооружение поступит планирующая бомба "Дрель", которая позволяет атаковать противника без входа в зону действия ПВО. Работы над такими боеприпасами сегодня активно ведутся во всем мире. О том, на что способны крылатые бомбы и в чем их преимущества перед ракетами, — в материале РИА Новости.
Точно в цель
Первая планирующая бомба — немецкая Henschel Hs 293 — применялась в годы Второй мировой войны. Радиоуправляемый боеприпас с реактивным ускорителем мог улетать от точки сброса на 14 километров. На счету Hs 293 почти два десятка уничтоженных кораблей и транспортов союзников. В их числе — британский войсковой транспорт Rohna, который погиб в ноябре 1943-го в Средиземном море. Жертвами атаки стали 1138 человек, в том числе 1015 американских солдат. В послевоенные годы работы над планирующими боеприпасами носили, скорее, экспериментальный характер. Вторую жизнь идея крылатых бомб получила в 1990-х с запуском американской Глобальной системы позиционирования (GPS), которая позволила повысить их точность. В последние годы на вооружение Пентагона поступили несколько типов планирующих бомб. Это, например, GBU-39 с дальностью до 110 километров и AGM-154 JSOW, способная преодолеть 130 километров. Как считают эксперты, современные планирующие бомбы имеют множество очевидных преимуществ перед классическими авиационными боеприпасами.
"Поражать цели, не входя в зону активного противодействия средств ПВО, можно ракетами "воздух-земля", но масса их боевой части не всегда достаточна для нанесения существенного ущерба, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Обычные бомбы сбрасываются по баллистической траектории, и, чтобы не попасть под огонь, самолет должен находиться на большой высоте. Планирующие бомбы решают эту проблему, точно поражая цель без входа носителя в зону действия ПВО".
"Дрель" vs AGM-154
Разработка российской планирующей бомбы ПБК-500У "Дрель" началась еще в 1990-х, однако испытания изделия состоялись лишь в 2016-м. Есть мнение, что работы над "Дрелью" затянулись из-за задержек с запуском системы ГЛОНАСС. Кроме спутниковой навигации в бомбе используется инерциальная система наведения, но без спутника она обеспечивает высокую точность лишь на близких дистанциях. Максимальная дальность планирования "Дрели", по различным данным, составляет — 30-50 километров, что втрое ниже, чем у ее ближайшего американского конкурента — бомбовой кассеты AGM-154B. Однако, "Дрель" имеет свои существенные преимущества.
Бомба снаряжается пятнадцатью самоприцеливающимися суббоеприпасами СПБЭ-К, которые отделяются в районе цели. Во время спуска на парашюте каждый из них сканирует пространство инфракрасными и радиолокационными сенсорами и поражает технику противника в слабозащищенную верхнюю проекцию. Американский суббоеприпас BLU-108 для AGM-154B работает по схожему алгоритму. Разница лишь в том, что он наводится на цель по одному инфракрасному каналу и не видит "холодных" целей. Кроме того, российские минибомбы умеют делить цели на "свой-чужой" и могут применяться над районами так называемых "контактных" танковых боев, когда машины двух противоборствующих сторон находятся в непосредственной близости друг от друга. По словам разработчиков, одна "Дрель" способна уничтожить до 6 танков противника. Как считают эксперты, не исключено, что в ближайшее время на вооружение поступят и другие типы планирующих бомб, сфера применения которых не будет ограничиваться борьбой с танками.
"Главное достоинство планирующих бомб в том, что они значительно дешевле управляемых ракет с лазерным или теленаведением, но при этом обладают приемлемой дальностью полета и высокой точностью, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Нет смысла применять ракету стоимостью в 500 тысяч долларов по джипу или дырявой палатке боевиков. Кроме того малая цена позволит осуществлять массированное применение таких боеприпасов, при этом сбить планирующую бомбу весьма сложно".