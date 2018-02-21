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Подвиги разведчиков должны стать примером для молодежи, заявил Нарышкин

10:4921.02.2018
(обновлено: 11:40 21.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСергей Нарышкин. Архивное фотоСергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. История российской разведки, подвиги ее сотрудников, с которых снят гриф "секретно", должны быть доступны обществу и стать примером прежде всего для подрастающей молодежи, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Он выступил на презентации нового сборника о выдающихся отечественных разведчиках "Легендарные разведчики-2", вышедшего в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Автором книги стал заместитель главного редактора "Российской газеты", дважды лауреат премии СВР Николай Долгополов.

На презентации присутствовали родственники и коллеги героев нового сборника, бывшие руководители и ветераны СВР.

"Книга рассказывает о героических судьбах разведчиках, о разведке в целом, этом особом виде государственной деятельности. Современная разведка является очень тонким и надежным инструментом обеспечения государственной безопасности нашей страны, безопасности нашего общества и наших граждан. Разведка является инструментом, которая противодействует многим и многим угрозам", — сказал Нарышкин.

Неслучайно интерес к работе разведки в обществе растет — тем более, что этому способствует ореол тайны, окутывающей разведку, отметил директор СВР.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Дозирование информации здесь вполне понятно, оно обусловлено необходимостью обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Должен сказать, что известность разведчика никак его не характеризует — подчас многие разведчики, которые достигли выдающихся результатов в своей работе, становятся признанными лишь высшим руководством страны и узким кругом профессионалов", — отметил Нарышкин.

"Тем не менее, мы сознаем, что история внешней разведки страны, точнее, та ее часть, с которой снят гриф "секретно", должна становиться достоянием общественности, потому что героические судьбы многих легендарных разведчиков — это хороший пример для всех поколений россиян, особенно для молодого поколения наших граждан", — подчеркнул директор СВР.

Нарышкин поблагодарил Долгополова за труд в создании книги. Писатель, в свою очередь, выразил слова благодарности СВР "за возможность встречи с очень интересными людьми", и пообещал написать следующую книгу о разведке, если будет такая возможность.

Затем Нарышкин открыл выставку "Золотые страницы истории российской внешней разведки", представляющую собой галерею художественных портретов выдающихся отечественных разведчиков, выполненных с помощью современных технологий обработки полиграфического золота. Идея создания экспозиции принадлежит группе ростовских художников под руководством Олега Тарасова. Куратором проекта стал президент "Национальной портретной галереи" Александр Осипов.

На данный момент экспозиция насчитывает 29 работ. В ней представлены портреты Героев Советского Союза Николая Кузнецова и Геворка Вартаняна с супругой Гоар Вартанян, Героя России Алексея Козлова, а также других выдающихся разведчиков — Павла Фитина, Исхака Ахмерова, Александра Феклисова, Кима Филби, Джорджа Блейка, Юрия Дроздова, Дмитрия Быстролетова, Алексея Ботяна и других.

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