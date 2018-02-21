СВР сотрудничает с зарубежными коллегами по антитеррору, заявил Нарышкин

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Служба внешней разведки РФ поддерживает партнерские отношения с зарубежными коллегами, в том числе по линии антитеррора, эти контакты носят взаимовыгодный характер, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы поддерживаем по каналам взаимодействия партнерские отношения. Они служат интересам, прежде всего, защиты нашего государства, но они носят и взаимовыгодный характер. Мы обмениваемся и оперативной, и сигнальной информацией, особенно на направлении антитеррористической борьбы", — заявил Нарышкин телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что российская внешняя разведка в полном объеме выполняет те задачи, которые ставит перед ней руководство России, — это "задачи по обеспечению безопасности страны, общества и каждого гражданина".