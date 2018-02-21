Треть россиян считают армию страны сильнейшей в мире, показал опрос

Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото

Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Индекс, показывающий, как россияне оценивают боеспособность российской армии, за 30 лет измерений достиг исторического максимума, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 67.7% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.5% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.8% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

Согласно данным ВЦИОМ, уверенность в боеспособности Вооруженных сил России растет все 30 лет наблюдений. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта.

При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% — одной из лучших. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.

Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100.

Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.