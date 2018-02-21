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Безопасность

Свалить с орбиты. Зачем Россия, США и Китай учатся сбивать спутники

08:0021.02.2018
(обновлено: 08:02 21.02.2018)
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© Public domainАмериканская ракета-перехватчик SM-3Американская ракета-перехватчик SM-3
© Public domain

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Американский ракетный крейсер USS Lake Erie вышел в заданный район на севере Тихого океана глубокой ночью. На корме откинулась крышка установки вертикального пуска, и ракета SM-3, выбросив столп пламени, устремилась вверх. Цель перехватчика — едва заметный на фоне миллионов звезд огонек, быстро движущийся по черному небу. Через несколько минут он погаснет в короткой вспышке взрыва. Ровно десять лет назад, 21 февраля 2008 года, американские военные впервые сбили космический спутник противоракетой системы ПРО SM-3. Эксперимент доказал, что сугубо "оборонительная" система при желании может быстро стать средством первого удара. Об особенностях этой операции, а также о роли противоспутникового оружия в современных вооруженных конфликтах, — в материале РИА Новости.

"Голливудский" перехват

Cистема ПВО Patriot. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мнение: ПРО США вынуждает РФ начать разработку противоспутникового оружия
Национальное управление военно-космической разведки США запустило экспериментальный спутник-шпион USA-193 в декабре 2006-го с базы ВВС Ванденберг. Он вышел на орбиту, но через несколько часов перестал отвечать на запросы с Земли. Восстановить связь так и не удалось. Больше года USA-193 считался космическим мусором. В январе 2008-го в NASA забили тревогу: спутник пошел на сближение с Землей и мог рухнуть куда угодно. Пикантности ситуации добавило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA (американский аналог МЧС России), сообщив, что в топливных баках аппарата осталось около 450 литров высокотоксичного гидразина. В Вашингтоне схватились за головы и начали спешно продумывать план уничтожения орбитальной "химической бомбы".

Решение предложил Пентагон — сбить спутник зенитной управляемой ракетой SM-3, предназначенной для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических, а также боеголовок на заатмосферных высотах. На сегодняшний день ее последние модификации составляют основу формирующейся глобальной системы ПРО США. Добро на проведение операции Burnt Frost ("Горящий лед") дал лично президент Джордж Буш — младший. Четырнадцатого февраля американские власти обнародовали официальное заявление о намерениях уничтожить USA-193 ракетой-перехватчиком до входа спутника в атмосферу. Аппарат мог упасть в густонаселенный район и накрыть облаком ядовитых веществ территорию размером с два футбольных поля. Было решено атаковать цель, когда она снизится до отметки 240 километров.

© AP Photo / Joseph NairСистема "Иджис" (Combat System Aegis) на борту военного корабля США
© AP Photo / Joseph Nair
Система "Иджис" (Combat System Aegis) на борту военного корабля США

В район пуска отправили крейсер класса "Тикондерога" USS Lake Erie, оборудованный боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis. Команде этого корабля уже удавалось сбивать на испытаниях имитаторы боеголовок баллистических ракет перехватчиками SM-3. Lake Erie вышел в заданный район и успешно поразил "взбесившийся" спутник, двигавшийся со скоростью 7,8 километра в секунду. Вся операция от пуска до уничтожения цели заняла около трех минут. Как позже заявил Пентагон, топливный бак с опасным содержимым полностью уничтожен, а обломки спутника сгорели в атмосфере за месяц.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наращивание системы ПРО США в Европе подрывает безопасность, заявил Лавров
Впрочем, не все согласились с официальным по-голливудски красивым обоснованием операции "Горящий лед". Российская сторона в историю с гидразином не поверила и настаивала на версии, что американцы отработали SM-3 на спутнике в интересах дальнейшего развития системы ПРО в Европе. Китай, в свою очередь, посчитал, что испытания были направлены против него. Годом ранее, 11 января 2007-го, КНР успешно сбила свой вышедший из строя спутник перехватчиком SC-19 (модификация баллистической ракеты средней дальности DF-21) на высоте около 800 километров.

"США и другим космическим державам здорово не понравилось, что Китай позволяет себе такие испытания, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Дело в том, что высоты 800-900 километров считаются так называемой "точкой бессмертия". На этой орбите практически нет космического мусора, и заброшенный туда спутник мог беспрепятственно функционировать. А китайский аппарат после гибели разлетелся на огромное количество обломков — около трех тысяч крупных кусков, которые можно отследить с Земли, и множество более мелких. Проще говоря, КНР "замусорила" надежную и безопасную орбиту. Тем не менее Пекину удалось доказать, что ему по силам уничтожать цели такого типа на любых высотах".

Разница в подходах

Сегодня сбивать спутники способны три государства: Россия, Китай и США, однако полноценной действующей системы противоспутниковой обороны пока нет ни у кого. Главная задача ударных комплексов такого типа — нарушение коммуникаций противника в случае войны. По мнению специалистов, месяца активных боевых действий с применением противоспутниковых ракет хватит, чтобы оставить все стороны без орбитальных группировок.

Радиолокационная станции системы противоракетной обороны Дон-2Н в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последний рубеж обороны: на что способна стратегическая ПРО России
"Американские и китайские ракеты-перехватчики действуют по принципу кинетического удара — уничтожают цель, сталкиваясь с ней, — объяснил Алексей Леонков. — Спутник USA-193 шел по определенной траектории, о которой американские военные, разумеется, знали. Ракету SM-3 просто пустили в заранее рассчитанную точку встречи. В настоящий момент Пентагон занимается совершенствованием кинетических средств поражения и пытается научить их маневрировать. В этом случае они смогут, например, корректировать летное задание ракеты после пуска. В России же в качестве противоспутникового оружия используют термоядерные боеприпасы. Их преимущество в том, что при подрыве в космосе ионизирующее излучение и ряд других поражающих факторов выводят из строя не один спутник, а целую группировку. Еще со времен холодной войны американцы делают ставку на массовый пуск противоспутниковых ракет, а мы — на единичные, но более мощные средства поражения".

О каких именно российских ракетах идет речь — тайна за семью печатями. Если новости об испытаниях новых и перспективных МБР появляются в прессе относительно регулярно, то о противоспутниковом оружии военные предпочитают не распространяться. В годы холодной войны СССР разрабатывал несколько программ. В частности, был создан космический "истребитель спутников", который якобы совершал орбитальный маневр сближения с целью и поражал ее подрывом боеголовки со шрапнельными элементами. Если говорить о современных и перспективных комплексах, то ранее в СМИ появлялась скудная информация, что бороться со спутниками сможет система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" и, не исключено, перспективная зенитно-ракетная система С-500 "Прометей".

© Fotolia / Andrey ArmyagovСпутник на земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
Спутник на земной орбите

"Высочайшая эффективность такого оружия — не тайна для военачальников ведущих мировых держав, — считает Алексей Леонков. — Неудивительно, что в СМИ попадает так мало информации о нем. Уничтожение орбитальной группировки противника лишит его спутниковой связи, возможности вести разведку из космоса и использовать навигационные системы. Это колоссальный удар по боеспособности современной армии. Без спутников невозможно использовать высокоточное оружие, гораздо сложнее применять авиацию. Как-то у американцев в Ираке по неизвестной причине вышла из строя GPS-навигация, и они некоторое время не могли пользоваться спутниковыми картами местности. Пришлось по старинке доставать бумажные и по ним планировать операции. В случае войны с равным или близким по силе противником такая заминка может оказаться фатальной".

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