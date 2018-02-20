Суровикин может возглавить российские войска в Сирии, сообщил источник

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооружённых сил в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, заявил РИА Новости источник в Минобороны.

"Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается", – сказал источник в российском военном ведомстве.

При этом он пояснил, что в случае направления в командировку в Сирию Суровикин остаётся главкомом ВКС, его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей.

В настоящее время российскими войсками в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлёв, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлёв уже командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии.

Суровикин возглавил Воздушно-космические силы в конце ноября прошлого года вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации. В конце сентября о будущем назначении Суровикина сообщили РИА Новости источники в Минобороны.