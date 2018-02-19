Хантстман и Герасимов обсудили вопросы безопасности

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник обсудил с начальником Генштаба ВС России Владимиром Герасимовым ситуацию в Сирии, Афганистане, на Украине и вокруг КНДР, сообщили в посольстве США.

"Девятнадцатого февраля 2018 года в министерстве обороны РФ состоялась встреча посла США в России Джона Хантсмана и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Валерия Герасимова. В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР", — говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отметил посол Хантсман в ходе этой встречи, "очевидно, что между нашими странами установился низкий уровень доверия".

"И именно в такие моменты необходимо интенсифицировать общение, а не сокращать его", — приводит посольство слова главы дипмиссии.