РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России

18:1515.02.2018
(обновлено: 18:25 15.02.2018)
565387
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВоенные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской областиВоенные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Новые ракеты "воздух — воздух" большой дальности, успехи в борьбе с терроризмом, рост численности армии и замедление модернизации флота — эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) оценили изменения, коснувшиеся Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса России в прошлом году. В ежегодном докладе западных аналитиков Military Balance 2018, опубликованном в конце недели, Москва упоминается чаще, чем в аналогичном документе, представленном зимой 2017-го. IISS констатирует: несмотря на финансовые трудности, Россия активно "накачивает мускулы" и по праву считается второй по мощи военной державой в мире. РИА Новости публикует выдержки из этого доклада.

Общая оценка

"Россия остается угрозой для безопасности стран Восточной и Северной Европы. Москва продолжает развертывание современных вооружений в Западном военном округе, включая зенитно-ракетные системы С-400 и баллистические ракеты "Искандер" 500-километровой дальности. Хотя Россия демонстрирует перспективные образцы боевой техники, объявленное ранее масштабное обновление арсеналов идет медленнее, чем ожидалось, из-за непростой экономической ситуации в стране. Истребители пятого поколения Су-57 и танки Т-14 "Армата" пойдут в ближайшем будущем в серийное производство, но можно предположить, что их построят меньше, чем планировалось.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017

В то же время Россия активно развивает вооружения, которые и раньше были ее сильной стороной. Например, реактивные системы залпового огня. И конечно, Москва демонстрирует решимость применять свои Вооруженные силы вблизи и вдали собственных границ. В отличие от Китая, Россия способна использовать все преимущества реального применения собственных Вооруженных сил в мире, поскольку это помогает разрабатывать проекты нового оснащения и обучения военнослужащих".

О росте численности

"В 2017 году Россия продолжила взятый ранее курс на совершенствование своих Вооруженных сил. Москва делает ставку на создание современных видов вооружения, а также на формирование профессиональных частей и соединений высокой степени готовности. Некоторые из них развернуты в Сирии, где воюют на суше, на море и в воздухе, — российский контингент окончательно доказал, что стал ключевым фактором, сохранившим Башара Асада у власти. В то же время Москва заметно отошла от некоторых важных элементов реформы "нового облика", начавшейся в 2008-м. В частности, в марте прошлого года президент страны подписал указ об увеличении общего числа военнослужащих в Вооруженных силах до 1 013 628 человек.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск

Впервые за долгие годы российская армия растет, хотя миллионный "лимит" был одним из ключевых постулатов реформы. Полагаем, эти изменения связаны с отказом от бригадной структуры сухопутных войск "нового облика" и возвратом к более крупным формированиям. Были воссозданы одна общевойсковая армия, четыре мотострелковых и одна танковая дивизии. Они сформированы на основе и в местах базирования существовавших на тот момент бригад. Увеличение численности личного состава, очевидно, связано с необходимостью доукомплектования новых соединений. Вероятно, такая тенденция сохранится".

О возможностях флота

"В июле 2017-го Россия приняла новую военно-морскую доктрину, которая останется в силе до 2030 года. В числе основных угроз для страны этот документ называет "стремление ряда государств, главным образом США и их союзников, доминировать в мировом океане". Россия планирует до 2025 года принять на вооружение набор инструментов стратегического неядерного сдерживания на море — в частности, гиперзвуковые ракеты и автономные (беспилотные) системы, чтобы "сохранить свои позиции второй военно-морской державы в мире". Однако в этой области дела у России обстоят не так радужно. Очевидно, что финансирование ВМФ в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране будет урезано в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы. Поэтому вряд ли в ближайшие пять-семь лет Москва построит крупные надводные боевые корабли — авианосцы, крейсера, эсминцы. Однако Россия продолжает вооружать мощным высокоточным вооружением менее крупные и дорогие корветы и фрегаты.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время учений Каспийской флотилии. 11 октября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время учений Каспийской флотилии. 11 октября 2017

Подводного флота сокращение финансирования коснется в меньшей степени. Россия продолжит строить подводные лодки различного назначения, а также развивать их возможности по нанесению ударов высокоточным оружием по наземным целям. В ближайшей перспективе ВМФ России сохранит значительный боевой потенциал и сможет противостоять вероятным противникам — по крайней мере, вблизи своих территориальных вод".

О новых ракетах

"С конца холодной войны США и их союзники безоговорочно доминировали в воздухе. Это превосходство долгие годы обеспечивалось технологиями и вооружениями, которые сегодня активно пытаются получить Россия и Китай. Эти два государства — возрождающаяся и формирующаяся военно-воздушные державы — разрабатывают собственные истребители пятого поколения с использованием технологий малозаметности. Одновременно они занимаются созданием конкурентоспособного и современного вооружения для этих самолетов. Некоторые из этих ударных систем уже появляются на экспортных рынках.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии

В 2015-2016 годах Пекин ввел в эксплуатацию ракету класса "воздух — воздух" с инфракрасной головкой самонаведения PL-10. В 2018 году КНР представит ее модернизированную версию PL-15. Ожидается, что это оружие существенно повысит боевые возможности китайской авиации. Россия ввела в эксплуатацию две модифицированные ракеты, созданные на основе образцов, стоящих на вооружении, а также новую ракету "воздух — воздух" большой дальности. Москва и Пекин, без всякого сомнения, продолжат развивать управляемое воздушное вооружение, которое позволит им быть на равных с ведущими западными странами. Оба государства сейчас работают над увеличением скорости и маневренности своих ракет и улучшением систем их наведения".

О роли ядерного оружия

Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"
"Ядерное оружие долгое время играло фундаментальную роль в обеспечении национальной безопасности России. Москва рассматривает его как важнейшую часть системы стратегического сдерживания, которая также включает в себя конвенционные и невоенные средства. Таким образом, Россия рассматривает свою ядерную триаду не только в военном ключе, но и как гарантию стабильности сложившейся системы международной безопасности. Тем не менее военная доктрина, дополненная в 2014 году, подтверждает, что Москва оставляет за собой право задействовать свой ядерный арсенал в ответ на использование против России или ее союзников оружия массового поражения. Или же в том случае, если агрессия с применением конвенционного оружия будет угрожать самому существованию государства. С одной стороны, российское военное и политическое руководство осознает катастрофические последствия мировой ядерной войны. С другой стороны, Москва, очевидно, готова применять оружие массового поражения в ограниченных масштабах. По крайней мере, подобные сценарии российские войска в 2017 году отрабатывали на учениях".

Комментировать
Безопасность
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Сталин
вчитайтесь в этот пассаж ("Москва оставляет за собой право задействовать свой ЯДЕРНЫЙ арсенал в ответ на использование против России или ее союзников оружия МАССОВОГО поражения") и поймёте, как ихняя инфа промывает мозги ихнему пиплу. Смотрите, у России "ЯДЕРНЫЙ арсенал", а у них только "оружия МАССОВОГО поражения"! Читатель сразу поймёт, кто кровожадней в этом противостоянии. Ведь ЯДЕРНОЕ оружее не идёт ни в какое сравнение с оружеем МАССОВОГО поражения (атомная бомба или шрапнель)
18:36
15.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Владимир СемёнычВладимир Сталин
Владимир Сталин, ОМП - это так же химическое/бактериологическое/генетическое.
19:20
15.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена