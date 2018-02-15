МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Россия не будет делиться информацией с НАТО о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию к транспарентности в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области и не раскрывает имеющуюся у альянса информацию по этому вопросу.

"С какого перепугу? Это наша законная территория, что хотим, то и делаем. В отличие от них, которые зовут американцев и прочих недоброжелательных к нам людей", — сказал Шаманов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия делиться информацией о размещении "Искандеров".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Тогда Шаманов отметил, что не исключает в связи с этим усиление группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде.