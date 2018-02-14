В Госдуме ответили на просьбу НАТО "прозрачнее" размещать "Искандеры"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что он не видит оснований для такого обмена данными, так как "реальных" действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет. "НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое", — считает Швыткин.

Он отметил, что действия Россия, в отличие от США, не противоречат нормам международного права.

"При этом наше право (решать — Прим. ред.), где располагать ("Искандеры" — Прим. ред.), в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права", — отметил депутат.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения "Искандеров".

В начале февраля в нижней палате парламента подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

В НАТО уже не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ. При этом глава МИД Сергей Лавров напомнил, что, в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.