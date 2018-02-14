В Ленинградской области пройдут стрельбы управляемым снарядом "Краснополь"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Личный состав артиллерийского соединения Западного военного округа (ЗВО) проведет на полигоне в Ленинградской области стрельбы с использованием комплекса высокоточного вооружения "Краснополь", сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
По его информации, в ходе выполнения огневых задач личный состав артиллерийских подразделений выполнит стрельбу из самоходных гаубиц "Мста-М" управляемым снарядом по целям, имитирующим пункты управления, бронетехнику условного противника и отдельные малоразмерные мишени, а также проведет групповую стрельбу по площадной цели. Контроль за поражением объектов будет осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Гаубица "калибра 152 миллиметра Мста-М" (модернизированная) предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Может вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами с головкой самонаведения "Краснополь".
"Краснополь" применялся в ходе боевых действий против международных террористов на территории Сирии. В частности, таким высокоточным снарядом в ходе спецоперации были уничтожены члены диверсионной группы, которые в новогоднюю ночь обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим,
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