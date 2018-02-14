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В Ленинградской области пройдут стрельбы управляемым снарядом "Краснополь"

16:4314.02.2018
04070
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений. Архивное фотоВоеннослужащий во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Личный состав артиллерийского соединения Западного военного округа (ЗВО) проведет на полигоне в Ленинградской области стрельбы с использованием комплекса высокоточного вооружения "Краснополь", сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Снайпер Западного военного округа во время учений. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Западного военного округа
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"Тактико-специальные занятия по стрельбе и управлению огнем с использованием комплекса управляемого артиллерийского вооружения "Краснополь" стартовали на специализированном артиллерийском полигоне, расположенном в Ленинградской области", — сказал Мугинов.

По его информации, в ходе выполнения огневых задач личный состав артиллерийских подразделений выполнит стрельбу из самоходных гаубиц "Мста-М" управляемым снарядом по целям, имитирующим пункты управления, бронетехнику условного противника и отдельные малоразмерные мишени, а также проведет групповую стрельбу по площадной цели. Контроль за поражением объектов будет осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Гаубица "калибра 152 миллиметра Мста-М" (модернизированная) предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Может вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами с головкой самонаведения "Краснополь".

Ракетный комплекс Искандер. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Корректируемый артиллерийский снаряд комплекса управляемого вооружения "Краснополь" разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для высокоточного поражения различных объектов. Его полет корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. Может оснащаться реактивным двигателем либо донным газогенератором.

"Краснополь" применялся в ходе боевых действий против международных террористов на территории Сирии. В частности, таким высокоточным снарядом в ходе спецоперации были уничтожены члены диверсионной группы, которые в новогоднюю ночь обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим,

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