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Калашникова возмутило отклонение проекта, защищающего предприятия ОПК

14:3713.02.2018
(обновлено: 15:12 13.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСергей Калашников. Архивное фотоСергей Калашников. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников выразил возмущение тем, что коллеги из Госдумы отклонили подготовленные им поправки о запрете по настоянию Налоговой службы деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при наличии у них долгов.

Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Слева: модернизированное боевое отделение БМП-2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, исключающий приостановление операций по счетам для осуществления расчетов по гособоронзаказу и взыскание с них налогов. По мнению депутатов, обязательные платежи должны осуществлять все предприятия.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин также сообщил, что правительство не поддерживает этот законопроект, поскольку полагает, что вне зависимости от того, какой деятельностью занимается налогоплательщик, он должен платить налоги.

"Думский бюджетный комитет срывает гособоронзаказ. Меньше шести минут понадобилось комитету Госдумы по бюджету и налогам, чтобы обсудить важнейший законопроект – документ обеспечивает бесперебойное выполнение государственного оборонного заказа — и вынести по нему отрицательный вердикт", — заявил Калашников журналистам.

Он подчеркнул, что комитет решил не рекомендовать Госдуме принимать законопроект, защищающий от ареста Налоговой службой специальные банковские счета оборонных предприятий, у которых по тем или иным причинам возникла задолженность по налогам. "Причем в соответствии с законодательством средства с этих счетов идут исключительно на выполнение оборонного заказа" – отметил Калашников.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По его словам, "в настоящее время абсолютное большинство оборонных предприятий испытывают серьезные проблемы, связанные с выполнением государственного оборонного заказа". Происходит это в том числе из-за норм Налогового кодекса, по которым счета оборонных предприятий-должников блокируются, и предприятия не могут работать.

Представленный законопроект, отметил сенатор, предлагает вывести из-под существующих ограничений эти специализированные счета, тем более что Налоговая служба разрешает некоторым задолжавшим предприятиям продолжать проводить операции по ряду счетов.

"Но, как мы видим, случилась прискорбная вещь. Суть в том, что депутаты Госдумы подавляющим большинством (только один член комитета поддержал) отклонили законопроект, который обеспечивает обороноспособность РФ", — сказал политик.

Он выразил мнение, что не последнюю роль в их решении сыграло правительство, не поддержавшее законодательную инициативу.

Калашников отметил, что речь не идет об уходе от налогов, но есть вещи, которые нельзя срывать, и об этом неоднократно говорил президент России.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Не зря та же Дума неоднократно увеличивала в бюджете затраты на оборонный заказ. Однако какой смысл увеличивать эти затраты, если мы все равно не позволяем ему реализовываться? Абсолютно непонятно!" — сказал парламентарий.

Расценив принятое решение бюджетного комитета как отсутствие поддержки "национальных интересов РФ", Калашников добавил, что руки он не опускает. "Тем более за нами стоят оборонные предприятия Брянской области, которые и обратились ко мне с просьбой предотвратить возможный срыв государственного оборонного заказа. Так что мы еще поборемся: несмотря ни на что законопроект будет вынесен на Госдуму, и я его буду отстаивать перед депутатским корпусом", — заключил политик.

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