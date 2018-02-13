России не угрожают планы США нарастить присутствие в Европе, считает Озеров

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва не оставит без внимания шаги США по сдерживанию РФ в Европе, однако имеющийся у российских Вооруженных сил потенциал и программа вооружений позволяют надежно гарантировать суверенитет и безопасность страны, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.
87.1%Разумеется, альянс и был создан для противостояния Москве
2.6%Да, но это временно и связано со сложной политической обстановкой в мире
6.5%Противоречия очевидны, но конфликт между сторонами исключен
3.8%Нет, Россия и НАТО должны вместе решать общие проблемы
"Россия не оставит без внимания эти шаги, если они будут реализованы, однако тот потенциал, который есть у российских Вооруженных сил, а также существующая программа вооружений позволяют надежно, однозначно гарантировать суверенитет России и безопасность ее территории", — заявил Озеров.
Отметив, что программа "Европейская инициатива сдерживания" угрозы для России не несет, Озеров предположил, что от ее реализации могут больше пострадать те европейские государства, на территории которых будет увеличиваться американское присутствие.
"Приближение структур НАТО к российским границам, насыщение территорий соседних с Россией стран натовскими и американскими военными — все это ставит под угрозу сами эти страны. США хотят их сделать заложниками своей политики", — заявил парламентарий.