МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.
68.1%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.4%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Пока эти правила носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.
Как пишет издание, правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска, они выполнены в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.
Поправки, которые закрепляют эти советы, планируется внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Сейчас они находятся на согласовании в силовых министерствах.
Издание отмечает, что зарубежные страны уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.
Зарубежный опыт
На фоне этих сообщений стало известно, что Минобороны Сингапура решило ограничить использование военнослужащими фитнес-браслетов — солдатам запретили носить их во время специальных секретных заданий или тренировок.