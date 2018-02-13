"Это наши горы". Как советские бойцы срывали с Эльбруса нацистские флаги

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Пурга, снегопад, обжигающе ледяной ветер, нулевая видимость, противопехотные мины, оставленные саперами врага на крутом склоне. Зимой покорять вершину этой горы и в мирное время осмеливались немногие. Но небольшая группа советских военных альпинистов шла на штурм высочайшего пика Европы не ради славы и спортивных рекордов. Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1943 года бойцы Красной Армии сбросили с западной вершины Эльбруса флаги Третьего рейха и штандарты 1-й горнострелковой дивизии вермахта "Эдельвейс", установив вместо них знамена с серпом и молотом. Это восхождение имело огромное символическое значение для советских войск, освобождавших от немцев Кавказ, и нанесло мощный деморализующий ударом по врагу, уже считавшему эти горы своими. О борьбе за вершину Эльбруса — в материале РИА Новости.

Показуха для Гитлера

Немцы пришли на Эльбрус 21 августа 1942-го во время наступательной операции "Эдельвейс". В этот день группа лучших альпинистов одноименной горнострелковой дивизии покорила обе вершины горы: западную — 5642 метра и восточную — 5621 метр. Восхождению предшествовали ожесточенные бои на перевалах Главного Кавказского хребта: фашисты стремились прорваться в Закавказье, к черноморским портам и бакинской нефти. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противнику удалось добиться ряда локальных успехов: к середине августа части дивизии "Эдельвейс" подошли к Клухорскому, Марухскому перевалу и, непосредственно, к Эльбрусу.

Образ флага со свастикой, реющего над поверженными городами и странами, широко использовался в нацистской пропаганде. Неудивительно, что солдаты и офицеры 1-й горнострелковой целыми днями не сводили с чужой вершины глаз. Позже жители Приэльбрусья вспоминали, что в предвоенные годы к ним приезжали отдыхать туристы из Германии — накачанные, спортивные, по-военному неразговорчивые. Они с небывалым упорством и даже ожесточением совершали тренировочные восхождения, фиксируя все этапы маршрута на фотопленку. Очевидно, среди них были и разведчики, заранее планировавшие дерзкую операцию по захвату вершины Эльбруса. Идеологи нацизма уже тогда планировали переименовать ее в "Пик Гитлера".

© Фото : Public domain Немецкие горные стрелки у "Приюта одиннадцати". 1942 год © Фото : Public domain Немецкие горные стрелки у "Приюта одиннадцати". 1942 год

Приказ о штурме вершины отдал лично командир 1-й горнострелковой дивизии генерал Хуберт Ланц, сам опытный альпинист. С 1936 года он неоднократно бывал в Приэльбрусье, знал русский язык, изучал местные наречия, свободно ориентировался в горах. По распоряжению Ланца была сформирована группа лучших специалистов во главе с капитаном Хайнцем Гротом, уже поднимавшимся на Эльбрус в 1939-м. Ему тогда удалось добраться до "Приюта одиннадцати" — гостиницы для альпинистов на высоте 4050 метров. Грот повел отряд наверх по известному ему маршруту 14 августа 1942-го. Три дня спустя его группа заняла "Приют", к тому времени покинутый советскими войсками, а в ночь на 21-е пошла на штурм обеих вершин. Уже утром над ними развевались немецкие флаги.

Вопреки ожиданиям Хуберта Ланца, "наверху" не оценили служебного рвения альпинистов. Более того, как вспоминал рейхсминистр вооружений и боеприпасов Германии Альберт Шпеер, Гитлер был в ярости: "Даже несколько дней спустя он перед всем и каждым поносил "этих чокнутых альпинистов", которых "следовало бы отдать под военный трибунал"! В самый разгар войны они идут на поводу "идиотских амбиций", занимают "идиотские пики", когда он приказал сосредоточить все силы на прорыве к Сухуми. Из этого прекрасно видно, как выполняются его приказы!"

Впрочем, гнев фюрера несколько поутих, когда нацистская пропаганда превратила "эдельвейсовцев" в героев. В журналах и газетах публиковались фотографии альпинистов у штандарта Третьего рейха на вершине Эльбруса. Восторженные заголовки сулили скорую победу, захват нефтяных промыслов Баку, подъем флага на Казбеке. В кинотеатрах рейха без остановок крутили хронику, запечатлевшую всех участников восхождения. Отряд Грота в полном составе наградили Железными крестами, а также специальными жетонами с изображением силуэта Эльбруса и надписью "Пик Гитлера". Однако вся эта мишура так и остались громкой, но бесполезной пиар-акцией. Эльбрус сдаваться не спешил.

"Не видно ни зги"

Красная Армия не собирались оставлять горы в руках неприятеля. С сентября 1942-го позиции немцев на Большом Кавказском хребте регулярно бомбили советские самолеты. Деваться врагу было некуда — стремясь залезть повыше, он сам загнал себя в ловушку. Все внимание руководства Третьего рейха было сосредоточено на Сталинграде, где гибла в окружении 6-я армия. Поддерживать горные части кавказской группировки было некем и нечем. В конце декабря советские войска усилили наступление и уже к 6 января выбили противника с перевалов Чиперазау, Марухский и Санчарский. После поражения на Волге, немцы были вынуждены покинуть Кавказ из-за угрозы окружения. Теперь на вершину Эльбруса все чаще поглядывали красноармейцы.

В начале февраля 1943-го командование Закавказского фронта приказало советским воинам сорвать гитлеровские знамена с вершины Эльбруса. Штурм поручили объединенному отряду под руководством опытных альпинистов Александра Гусева и Николая Гусака. Всего на ответственное задание отправились 20 человек. Отряд тащил на себе не только необходимое в горах снаряжение, но и оружие с боекомплектом: в горах еще слонялись недобитые группы противника, а склоны гор были заминированы отступающими немецкими частями.

К 10 февраля группа альпинистов дошла до "Приюта одиннадцати". Поврежденную бомбежками гостиницу брать с боем не пришлось — немцы уже ушли. Советским бойцы столкнулись с совсем другими противниками: морозом, снегопадом и сильнейшим ветром. Однако отступать было поздно: первым на штурм западного купола свою группу из шести человек повел Николай Гусак, мастер спорта СССР по альпинизму. Командир отряда Александр Гусев вместе с остальными остался ждать у "Приюта".

"Тринадцатое февраля, погода испортилась, западный ветер, облачность, снегопад, — писал в своем дневнике участник восхождения Александр Сидоренко. — В 02:30 вышли Николай Гусак, Евгений Белецкий, братья Бекну и Габриель Хергиани, Юрий Смирнов и я. Ориентировка затруднена. Взяли левее. Габриель и я проваливались несколько раз в трещины. У Белецкого то и дело гнутся зубья на левой кошке. Нудный длинный траверс от "Приюта Пастухова" к седловине. Ветер в лицо. На щеках и носу то и дело образуются ледышки. В 10:20 подошли к домику на седловине (5300 метров) — забит снегом. В 30 метрах — могила с крестом. Оставили рюкзаки, начали крутой снежный подъем на вершину. На вершинном плато туман. Не видно ни зги".

Установка советского флага на восточной вершине Эльбруса. Закавказский фронт, 17 февраля 1943 года Установка советского флага на восточной вершине Эльбруса. Закавказский фронт, 17 февраля 1943 года

Именно Александру Сидоренко и его боевому товарищу Бекну Хергиани выпала честь первыми сорвать с флагштоков остатки гитлеровских знамен, истрепанных ветром. На западной вершине были водружены советские флаги. Оставшиеся у "Приюта одиннадцати" еще не знали, что экспедиция завершилась успехом и дежурили посменно вне дома, тщетно пытаясь высмотреть в метели силуэты возвращающихся друзей. Командир, не выдержав ожидания, отдал приказ формировать спасательный отряд.

"Формируем группу, быстро собираемся в путь. Но куда направиться? Где искать пропавших?— вспоминал после войны Александр Гусев. — Неожиданно мы услышали крик дежурившего в укрытии под скалой альпиниста. Выбежали из дома. Из серой мглы один за другим появились Гусак, Белецкий, Габриэлль и Бесну Хергиани, Смирнов, Сидоренко. Они еле шли, шатаясь от усталости. Мы подхватили ребят и чуть ли не на руках внесли в здание. Здесь они швырнули на пол обрывки фашистских военных флагов".

В тот же день советские альпинисты узнали по радиосвязи об освобождении Ростова. После этого радостного известия Александр Гусев принял решение отложить спуск и приступить к штурму восточного пика. Он лично повел группу на вторую вершину и установил там советский флаг 17 февраля. Примечательно, что немецких штандартов на восточном куполе уже не было. Своенравный и гордый Эльбрус сам скинул с себя знамена иноземных захватчиков.