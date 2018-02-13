"Это наши горы". Как советские бойцы срывали с Эльбруса нацистские флаги

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Пурга, снегопад, обжигающе ледяной ветер, нулевая видимость, противопехотные мины, оставленные саперами врага на крутом склоне. Зимой покорять вершину этой горы и в мирное время осмеливались немногие. Но небольшая группа советских военных альпинистов шла на штурм высочайшего пика Европы не ради славы и спортивных рекордов. Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1943 года бойцы Красной Армии сбросили с западной вершины Эльбруса флаги Третьего рейха и штандарты 1-й горнострелковой дивизии вермахта "Эдельвейс", установив вместо них знамена с серпом и молотом. Это восхождение имело огромное символическое значение для советских войск, освобождавших от немцев Кавказ, и нанесло мощный деморализующий ударом по врагу, уже считавшему эти горы своими. О борьбе за вершину Эльбруса — в материале РИА Новости.
Показуха для Гитлера
Образ флага со свастикой, реющего над поверженными городами и странами, широко использовался в нацистской пропаганде. Неудивительно, что солдаты и офицеры 1-й горнострелковой целыми днями не сводили с чужой вершины глаз. Позже жители Приэльбрусья вспоминали, что в предвоенные годы к ним приезжали отдыхать туристы из Германии — накачанные, спортивные, по-военному неразговорчивые. Они с небывалым упорством и даже ожесточением совершали тренировочные восхождения, фиксируя все этапы маршрута на фотопленку. Очевидно, среди них были и разведчики, заранее планировавшие дерзкую операцию по захвату вершины Эльбруса. Идеологи нацизма уже тогда планировали переименовать ее в "Пик Гитлера".
Приказ о штурме вершины отдал лично командир 1-й горнострелковой дивизии генерал Хуберт Ланц, сам опытный альпинист. С 1936 года он неоднократно бывал в Приэльбрусье, знал русский язык, изучал местные наречия, свободно ориентировался в горах. По распоряжению Ланца была сформирована группа лучших специалистов во главе с капитаном Хайнцем Гротом, уже поднимавшимся на Эльбрус в 1939-м. Ему тогда удалось добраться до "Приюта одиннадцати" — гостиницы для альпинистов на высоте 4050 метров. Грот повел отряд наверх по известному ему маршруту 14 августа 1942-го. Три дня спустя его группа заняла "Приют", к тому времени покинутый советскими войсками, а в ночь на 21-е пошла на штурм обеих вершин. Уже утром над ними развевались немецкие флаги.
Впрочем, гнев фюрера несколько поутих, когда нацистская пропаганда превратила "эдельвейсовцев" в героев. В журналах и газетах публиковались фотографии альпинистов у штандарта Третьего рейха на вершине Эльбруса. Восторженные заголовки сулили скорую победу, захват нефтяных промыслов Баку, подъем флага на Казбеке. В кинотеатрах рейха без остановок крутили хронику, запечатлевшую всех участников восхождения. Отряд Грота в полном составе наградили Железными крестами, а также специальными жетонами с изображением силуэта Эльбруса и надписью "Пик Гитлера". Однако вся эта мишура так и остались громкой, но бесполезной пиар-акцией. Эльбрус сдаваться не спешил.
"Не видно ни зги"
Красная Армия не собирались оставлять горы в руках неприятеля. С сентября 1942-го позиции немцев на Большом Кавказском хребте регулярно бомбили советские самолеты. Деваться врагу было некуда — стремясь залезть повыше, он сам загнал себя в ловушку. Все внимание руководства Третьего рейха было сосредоточено на Сталинграде, где гибла в окружении 6-я армия. Поддерживать горные части кавказской группировки было некем и нечем. В конце декабря советские войска усилили наступление и уже к 6 января выбили противника с перевалов Чиперазау, Марухский и Санчарский. После поражения на Волге, немцы были вынуждены покинуть Кавказ из-за угрозы окружения. Теперь на вершину Эльбруса все чаще поглядывали красноармейцы.
В начале февраля 1943-го командование Закавказского фронта приказало советским воинам сорвать гитлеровские знамена с вершины Эльбруса. Штурм поручили объединенному отряду под руководством опытных альпинистов Александра Гусева и Николая Гусака. Всего на ответственное задание отправились 20 человек. Отряд тащил на себе не только необходимое в горах снаряжение, но и оружие с боекомплектом: в горах еще слонялись недобитые группы противника, а склоны гор были заминированы отступающими немецкими частями.
"Тринадцатое февраля, погода испортилась, западный ветер, облачность, снегопад, — писал в своем дневнике участник восхождения Александр Сидоренко. — В 02:30 вышли Николай Гусак, Евгений Белецкий, братья Бекну и Габриель Хергиани, Юрий Смирнов и я. Ориентировка затруднена. Взяли левее. Габриель и я проваливались несколько раз в трещины. У Белецкого то и дело гнутся зубья на левой кошке. Нудный длинный траверс от "Приюта Пастухова" к седловине. Ветер в лицо. На щеках и носу то и дело образуются ледышки. В 10:20 подошли к домику на седловине (5300 метров) — забит снегом. В 30 метрах — могила с крестом. Оставили рюкзаки, начали крутой снежный подъем на вершину. На вершинном плато туман. Не видно ни зги".
Именно Александру Сидоренко и его боевому товарищу Бекну Хергиани выпала честь первыми сорвать с флагштоков остатки гитлеровских знамен, истрепанных ветром. На западной вершине были водружены советские флаги. Оставшиеся у "Приюта одиннадцати" еще не знали, что экспедиция завершилась успехом и дежурили посменно вне дома, тщетно пытаясь высмотреть в метели силуэты возвращающихся друзей. Командир, не выдержав ожидания, отдал приказ формировать спасательный отряд.
"Формируем группу, быстро собираемся в путь. Но куда направиться? Где искать пропавших?— вспоминал после войны Александр Гусев. — Неожиданно мы услышали крик дежурившего в укрытии под скалой альпиниста. Выбежали из дома. Из серой мглы один за другим появились Гусак, Белецкий, Габриэлль и Бесну Хергиани, Смирнов, Сидоренко. Они еле шли, шатаясь от усталости. Мы подхватили ребят и чуть ли не на руках внесли в здание. Здесь они швырнули на пол обрывки фашистских военных флагов".
В тот же день советские альпинисты узнали по радиосвязи об освобождении Ростова. После этого радостного известия Александр Гусев принял решение отложить спуск и приступить к штурму восточного пика. Он лично повел группу на вторую вершину и установил там советский флаг 17 февраля. Примечательно, что немецких штандартов на восточном куполе уже не было. Своенравный и гордый Эльбрус сам скинул с себя знамена иноземных захватчиков.