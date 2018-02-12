МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минобороны провело пуск модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как сообщил официальный печатный орган ведомства, газета "Красная звезда", испытания прошли успешно.
Нет сомнений в ПРО
По окончании мероприятий заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.\
"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района", — приводит издание слова Приходько.
В статье отмечается, что система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха и из космоса. Она же предупреждает о ракетном нападении и помогает российским военным контролировать космическое пространство.
По словам Андрея Приходько, система способна защитить территорию как от одиночных, так и от групповых ударов, в том числе межконтинентальными баллистическими ракетами (МКБ) нового поколения, оснащенными средствами преодоления ПРО.
Старая ракета по-новому летит
Испытанное изделие заменит состоящие на вооружении противоракеты 53Т6, у которых истекают сроки эксплуатации, пояснил член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.
По его словам, разработчики сохранили массо-габаритные характеристики прежней противоракеты. При этом ПРС-1М получила новый двигатель и принципиально новую бортовую радиоэлектронную аппаратуру. Также увеличена скорость и высота ракетного перехвата, повышена эффективность уничтожения целей.
Эксперт подчеркнул, что проведенные испытания укладываются в концепцию создания системы воздушно-космической обороны России, что особенно актуально в свете новых угроз. Например, гиперзвукового и ударного космического оружия, разработки которого ведутся в США.
Противостоять этим вызовам будет принципиально новая зенитная ракетная система пятого поколения С-500. Ее преимуществом, как считает Коротченко, станет реализация метода прямого кинетического перехвата МКБ. Помимо этого ЗРС мобильна, что позволяет группировать силы и средства ПРО, добавил аналитик.
Полет по-русски
Модернизация противоракеты — ответ отечественных конструкторов специалистам стран НАТО, занимающимся усовершенствованием наступательных систем, считает военный эксперт Виктор Баранец.
По мнению эксперта, до Москвы не долетит ни одна ракета потенциального противника. Баранец сравнил новую систему с "пылесосом", который "разгоняет комаров" — сдувает их "мощной пылесосной струей".