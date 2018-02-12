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Безопасность

Москва под защитой: российские военные испытали новую ракету системы ПРО

14:0812.02.2018
(обновлено: 14:11 12.02.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-ШаганПуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минобороны провело пуск модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как сообщил официальный печатный орган ведомства, газета "Красная звезда", испытания прошли успешно.

Нет сомнений в ПРО

По окончании мероприятий заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.\

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© Министерство обороны РФ
Российские военные провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района", — приводит издание слова Приходько.

В статье отмечается, что система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха и из космоса. Она же предупреждает о ракетном нападении и помогает российским военным контролировать космическое пространство. 

Американский комплекс ПРО THAAD в Южной Корее. Архивное фото
© AFP 2018 / Yonhap/Stringer
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По словам Андрея Приходько, система способна защитить территорию как от одиночных, так и от групповых ударов, в том числе межконтинентальными баллистическими ракетами (МКБ) нового поколения, оснащенными средствами преодоления ПРО.

Старая ракета по-новому летит

Испытанное изделие заменит состоящие на вооружении противоракеты 53Т6, у которых истекают сроки эксплуатации, пояснил член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

По его словам, разработчики сохранили массо-габаритные характеристики прежней противоракеты. При этом ПРС-1М получила новый двигатель и принципиально новую бортовую радиоэлектронную аппаратуру. Также увеличена скорость и высота ракетного перехвата, повышена эффективность уничтожения целей.

Военнослужащий армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности‍

Эксперт подчеркнул, что проведенные испытания укладываются в концепцию создания системы воздушно-космической обороны России, что особенно актуально в свете новых угроз. Например, гиперзвукового и ударного космического оружия, разработки которого ведутся в США.

Противостоять этим вызовам будет принципиально новая зенитная ракетная система пятого поколения С-500. Ее преимуществом, как считает Коротченко, станет реализация метода прямого кинетического перехвата МКБ. Помимо этого ЗРС мобильна, что позволяет группировать силы и средства ПРО, добавил аналитик.

Полет по-русски

Модернизация противоракеты — ответ отечественных конструкторов специалистам стран НАТО, занимающимся усовершенствованием наступательных систем, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Есть система А-135, которая охраняет столицу. <…> И вот эту А-135 было решено модернизировать или сделать новую ракету для этой системы. Ее испытывали бросковыми испытаниями в Плесецке — там легендарный полигон. Когда они прошли успешно, дальнейшие испытания решили перенести в Казахстан, потому что ракете нужно очень много пространства. Ей нужен был по-русски размашистый полет", — сказал Баранец в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, до Москвы не долетит ни одна ракета потенциального противника. Баранец сравнил новую систему с "пылесосом", который "разгоняет комаров" — сдувает их "мощной пылесосной струей".

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Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Валентин Иванов
Мне понравилось, как прокомментировал Виктор Баранец! 😊 По его словам, а это: «…А представьте, что вы их не втягиваете, а разгоняете мощной пылесосной струей…» Струя воздуха и не только из пылесоса из любого источника даже из искусственного ну, как например элементарный взрыв тротила будет «выгонят» предметы из круга, то есть
наружу или иначе разбрасывать по кругу. 😊 Исходя из этого😊 все возможные атаки будут разбросаны по кругу😊 а именно попадут не в Москву а по городам «Золотого Кольца»
Супер Идея!!! 😊
15:04
12.02.2018
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