МЧС объяснило публикацию сценариев войны с Россией

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Научно-методический труд по гражданской обороне, в котором говорится и о действиях в случае военного конфликта, предназначен для специалистов и может использоваться как справочник, но прогнозом и оценкой ситуации в сфере национальной безопасности ведомство не занимается. Об этом представитель МЧС заявил, комментируя сообщения СМИ о том, что в документе представлены наиболее вероятные сценарии войны с Россией.

В опубликованном МЧС "Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях" говорится, в частности, о том, что применение ядерного оружия в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, а наиболее реалистичными признаются боевые действия с применением современного высокоточного оружия и использованием диверсионных групп.

В министерстве пояснили, что труд подготовлен в 2016 году на основе утвержденных в России документов в области национальной безопасности. В нем излагаются общие вопросы по организации гражданской обороны, оповещению и информированию населения, а также по принципам эвакуации. Это касается как чрезвычайных ситуаций при стихийных бедствиях, так и техногенных катастроф, а также военной угрозы.