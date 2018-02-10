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Безопасность

NI сравнил российский Су-35 с американским F-35

04:3910.02.2018
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© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияСу-35. Архивное фотоСу-35. Архивное фото
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. National Interest сравнил российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими боевыми самолетами-невидимками пятого поколения.

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фото : ГК "Ростех"
Битва титанов. NI сравнил стратегические бомбардировщики Ту-160 и B-1B
По мнению американских аналитиков, Су-35 абсолютно не уступает истребителям четвертого поколения западного производства. Однако NI задается вопросом о способности российского воздушного судна противостоять боевым самолетам пятого поколения, в частности F-22 и F-35.

Для сравнения издание анализирует боевые действия с участием Су-35 на дальнем и ближнем расстояниях. Как полагают эксперты, скорость, системы радиоподавления и вооружения позволяют российскому воздушному судну успешно вести безвизуальный бой. В ближнем же бою Су-35 получает преимущество за счет своей маневренности.

В связи с этим NI отмечает, что F-35 столкнется с трудностями в ближнем бою с более маневренным и быстрым Су-35, а решающим фактором в дуэли двух этих боевых самолетов станет способность российского истребителя быстро обнаружить своего противника и приблизиться к нему на необходимое расстояние. Однако издание предполагает, что американский стелс-истребитель успеет запустить значительное количество ракет до того как Су-35 приблизится к нему на расстояние, позволяющее открыть огонь.

Многоцелевой истребитель ВВС США F-22 Raptor
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Эксперт: против американских F-22 и F-35 есть российское "противоядие"
При этом российский истребитель, как считают аналитики, способен обнаружить американский самолет-невидимку при помощи наземных РЛС низких частот, инфракрасных поисково-следящих систем и пассивной фазированной антенной решетки.

В целом эксперты полагают, что оценить шансы двух истребителей можно только после проведения реального воздушного боя между Су-35 и F-35.

Су-35 введен в эксплуатацию в 2014 году. На сегодняшний день на вооружении у российской армии стоят 68 истребителей данного образца.

F-35 принят на вооружение американской армией в 2015 году.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкВоздушно-космические силы Российской Федерации
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Воздушно-космические силы Российской Федерации
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Безопасность
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гражданин СССР
"издание предполагает, что американский стелс-истребитель успеет запустить значительное количество ракет до того как Су-35 приблизится к нему на расстояние, позволяющее открыть огонь." У Су-35 радар с фазерной решеткой, дальность обнаружения 400 км, у F-35 дальность 220 км. Пилот стелса не успеет обнаружить машину уничтожившую его.
04:58
10.02.2018
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Загнивающий либерал
Всё правильно написано! Янки ещё наши Су-57 не видели...
04:51
10.02.2018
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