В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией, при этом применение оружия массового поражения маловероятно, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС.

Ранее сообщалось, что ведомство с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.

"Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений", — говорится в разделе "Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника" научно-методического труда МЧС России.

По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

Кроме того, авторы исследования полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно.

"При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся", — говорится в документе.