Минобороны планирует ежегодно закупать по 200 танков

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев – РИА Новости. Минобороны России в ближайшие годы будет закупать около 200 танков различных модификаций в год, сообщил замглавы военного ведомства РФ Юрий Борисов.

"Задача (у "Уралвагонзавода") одна — выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год", — сказал Борисов журналистам в пятницу в ходе посещения предприятия.

По его словам, "Уралвагонзавод" в настоящее время успешно решает вопросы с импортозамещением.

"Также нужно не испортить нам праздник 9 Мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте", — сказал Борисов.

Он добавил, что завод также имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять.