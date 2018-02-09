Минобороны планирует ежегодно закупать по 200 танков

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев – РИА Новости. Минобороны России в ближайшие годы будет закупать около 200 танков различных модификаций в год, сообщил замглавы военного ведомства РФ Юрий Борисов.
По его словам, "Уралвагонзавод" в настоящее время успешно решает вопросы с импортозамещением.
"Также нужно не испортить нам праздник 9 Мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте", — сказал Борисов.
Он добавил, что завод также имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять.