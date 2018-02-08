РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Бреши в оборонке. Как Киев продает за рубеж старье под видом нового оружия

08:0008.02.2018
(обновлено: 08:07 08.02.2018)
037910
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПолигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводеПолигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Скандальная история с хорватскими истребителями МиГ-21, "модернизированными" на украинских заводах до состояния полной непригодности к полетам, все больше напоминает цирк. В начале месяца СМИ Хорватии сообщили, что Загреб, в свое время купивший у Киева 12 реактивных самолетов, в пух и прах раскритиковал качество их ремонта, который, согласно условиям контракта, должны были проводить украинские специалисты на своих предприятиях. Выяснилось, что местные "кулибины" едва не доломали и без того не самые новые машины: часть "МиГов" после регламентных работ не смогла подняться в воздух, на других обнаружили утечки топлива и дефекты в навигационном оборудовании. Загреб намерен в ближайшее время вернуть бракованные машины Киеву и потребовать заменить их исправными.

Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии. Архивное фото
© Фото : Ex13
Украина увидела "руку Москвы" в решении Хорватии вернуть истребители МиГ-21
Госкомпания "Укрспецэкспорт", отвечающая за поддержание истребителей в исправном состоянии, все яростно отрицает. По словам ее представителей, информация хорватских СМИ не соответствует истине и вся шумиха "обусловлена только недобросовестной конкуренцией со стороны России". "Перевод стрелок" на вездесущую руку Москвы для нынешней киевской власти уже давно служит универсальным оправданием собственных провалов и неудач. Однако покупателей украинской военной продукции из разных стран все чаще интересует другой вопрос: откуда растут руки у самого Киева. О сомнительном качестве оборонного экспорта Незалежной — в материале РИА Новости.

Треснувшие БТР

Украинские оружейники далеко не первый раз подставляют своих зарубежных клиентов. В начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт. Выяснилось, что из 88 машин, уже доставленных покупателю, удалось завести лишь 56. Из них только 34 смогли сдвинуться с места. На десяти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. Дальше — больше: иракские спецы выявили дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем. Неисправными признали и вооружение БТР-4 — шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов. Подавляющее большинство аккумуляторных батарей просто-напросто не работали, иракцам пришлось закупать аналоги в Китае. Как вишенка на торте — в корпусах техники были обнаружены трещины.

© Фото : Харьковский завод транспортного машиностроения имени МалышеваБТР-4
© Фото : Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева
БТР-4

"Машины очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации", — коротко оценил украинские бронетранспортеры еще в 2013-м представитель парламентской комиссии Ирака по безопасности и обороне Шиван Мухаммед Таха.

Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром. Архивное фото
© Фото : ukroboronprom.com.ua
"Укроборонпром" передал ВСУ в Донбассе партию модернизированных БТР-4
Иракская сторона все-таки оставила у себя несколько десятков бронетранспортеров, однако их пришлось разбирать до винтика, проверять все узлы и агрегаты, своими силами устранять дефекты и собирать машины заново. Они худо-бедно ездят и даже принимают участие в боевых действиях против террористов — измотанный бесконечной войной Ирак испытывает острую нехватку легкой бронетехники и готов ухватиться за любое "железо".

А вот Казахстан, заключивший в 2012-м договор с Украиной на совместное производство ста БТР-4, отказался даже от опытной партии. Единственный тестовый экземпляр бронетранспортера вернули в Киев, после того как выявили в его конструкции многочисленные дефекты. В прошлом году примеру Казахстана последовала Индонезия, отказавшаяся от закупок БТР-4 в пользу российской машины БТ-3Ф. Индонезийцам хватило опытной эксплуатации пяти украинских бронетранспортеров.

Новые старые танки

Схожая судьба постигла танки "Оплот", контракт на поставку которых Украина заключила с Таиландом еще в 2011 году. Эти машины на базе советских Т-80УД не рассыпались на составные части от малейшей вибрации и были собраны качественнее мертворожденных БТР-4. Но их сложно было назвать новыми. Дело в том, что в них зачастую использовались узлы и агрегаты со старых танков, десятилетиями находившихся на складах хранения, а то и ржавевших под открытым небом. На "Оплоты" устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности от первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но с тех пор минуло больше 40 лет.

© Фото : Copyleft"БМ Оплот" на выставке вооружений Eurosatory-2012
© Фото : Copyleft
"БМ Оплот" на выставке вооружений Eurosatory-2012

Впрочем, главная проблема — не техническое состояние "Оплотов". Промышленность Незалежной попросту не потянула контракт на выпуск 54 основных боевых танков, которые, хоть и с натяжкой, можно назвать современными. За пять лет украинские танкостроители обеспечили поставку заказчику только 20 машин. В 2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения контракта на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не пошел. В качестве замены "Оплоту" Таиланд выбрал китайский VT-4. Контракт на поставку 28 танков уже подписан.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Генерал ВСУ назвал украинские танки неудачными
Очевидно, Бангкок иметь дело с Киевом по вопросу поставок техники больше не будет. В начале прошлого года министр обороны королевства Правит Вонгсумон резко раскритиковал своих нерасторопных партнеров и заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой в деле перевооружения тайской армии. Подобный упрек от политика такого уровня вполне можно расценить как черную метку на дальнейшее военно-техническое сотрудничество.

Распродать остатки

При всех проблемах украинской оборонки, амбиции у руководства страны по-настоящему космические. Петр Порошенко еще в мае 2015-го поставил перед украинским ВПК серьезную задачу — войти в ближайшие годы в топ-5 мировых экспортеров вооружения. Учитывая, что промышленность Незалежной дышит на ладан и не способна производить действительно новую военную продукцию, добиться этой цели Киев может только одним способом — устроив грандиозную распродажу собственных запасов боевой техники, которая еще на ходу. Естественно, такая "щедрость" немедленно ударит по состоянию Вооруженных сил Украины, лишившихся в Донбассе немало "брони". Эти запасы далеко не безграничны: после распада СССР Киев успел распродать в страны третьего мира большую часть советского военного наследства. И проблемы с хорватскими истребителями МиГ-21 — лишь верхушка айсберга, под которой скрывается комплексный и глубокий кризис украинской оборонки и государственного управления в целом.

© AP Photo / Nikola SolicИстребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
© AP Photo / Nikola Solic
Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии

"Эта ситуация свидетельствует не столько о положении украинского ВПК, который был когда-то очень сильным и мало отличался, скажем, от российского или белорусского, сколько о качестве госуправления тех, кто там пришел к власти, — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов. — Никто ведь сейчас не рассматривает Украину как территорию развития. Там властвует логика мародеров, когда нужно снять лишь быструю первую прибыль. Эта логика проявляется во всем, а в ВПК последствия просто лучше заметны, если там нет никакой культуры производства. Украина выпала из числа стран с хорошей репутацией. Они уже давно распродают куда угодно непонятно какую технику. Теперь это мародерство дошло и до Европы, где хотели воспринимать Украину как страну, идущую по пути евроинтеграции".

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена