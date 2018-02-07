Судно связи "Иван Хурс" отправилось на испытания в Балтийское море

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Судно связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280, которое строится для ВМФ РФ, отправилось на ходовые испытания в Балтийское море, сообщает пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

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"Почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования "Ивана Хурса", проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае успешных результатов ходовых испытаний судно приступит к государственным испытаниям.

Ранее сообщалось, что "Северная верфь" планирует передать ВМФ России судно "Иван Хурс" в конце марта — начале апреля 2018 года.

Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина составляет 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — восемь тысяч миль, экипаж — 131 человек. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам судно существенно превосходит аналоги предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

"Иван Хурс" — первое серийное судно проекта 18280. Разработчиком корабля проекта 18280 является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года. Головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года.