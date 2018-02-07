МИД объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва усилила потенциал военных баз в Таджикистане и Киргизии в связи с угрозами, исходящими из Афганистана, в рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.
Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимают необходимые меры".
При этом он отметил, что "на общей обстановке благотворно сказывается процесс "оздоровления" отношений между странами Ферганской долины – Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном".
"До недавнего времени при появлении трений в этом "треугольнике" возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас благодаря "ожившему" сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе подобные риски снижены", — заявил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00