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Безопасность

"Игла" для ИГИЛ*. Кто снабжает террористов зенитно-ракетными комплексами

08:0007.02.2018
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© AFP 2018 / Mahmoud TahaСирийские боевики с ПЗРК на окраине ХомсаСирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса
© AFP 2018 / Mahmoud Taha

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. В районе гибели российского штурмовика Су-25 в сирийской провинции Хама работает спецназ. Задача — обнаружить детали переносного зенитно-ракетного комплекса, из которого был сбит самолет. Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, перед катапультированием летчик майор Роман Филипов успел доложить, что атакован ракетой. О том, кто и как поставляет ПЗРК сирийским террористам, — в материале РИА Новости.

Богатые трофеи

Переносные зенитно-ракетные комплексы проявили себя в Сирии уже в начале масштабных боевых действий. Первая успешная атака зафиксирована в июле 2012-го — боевики уничтожили вертолет Ми-8 правительственных войск. Чаще всего террористы применяли ПЗРК советского и российского производства — на фото и видео из зоны конфликта боевики позируют с комплексами "Игла" и "Стрела" различных модификаций. На счету советских комплексов как минимум три вертолета Ми-8, два истребителя Миг-21 и Миг-23, истребитель-бомбардировщик Су-22, учебно-боевой самолет L-39. Причем ПЗРК замечены у разных группировок — как у "Исламского государства"*, так и у отрядов умеренной оппозиции.

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Погибший в Сирии пилот Су-25 докладывал о попавшей в штурмовик ракете‍
Тысячи единиц советских и российских ПЗРК стояли на вооружении правительственных войск Сирии, не исключено, что часть из них была захвачена террористами. По словам экспертов, некоторые ПЗРК в арсеналах боевиков могут иметь ливийское происхождение. После свержения режима Каддафи были разграблены крупнейшие арсеналы, осенью 2011 года в западных СМИ сообщалось, что со складов ливийской армии исчезли около 20 тысяч зенитно-ракетных комплексов, сотни ПЗРК переправили за границу.

"Стрела" и "Игла" могли попасть  в зону конфликта из стран Восточной Европы. Член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов указывает на возможность контрабандных поставок ПЗРК из Украины. "Осенью на военном складе в Калиновке был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — заявил Морозов. 

 

Под подозрение в военно-техническом сотрудничестве с террористами неоднократно попадала Болгария, которая по-прежнему производит разработанные в СССР вооружения. В частности, на вазовских машиностроительных заводах в городе Сопот по лицензии выпускают ПЗРК "Стрела-2М", "Стрела-3" и "Игла-1".

"Главный поставщик оружия для всех сирийских группировок, воюющих против Асада, — это Болгария. — рассказал РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Там очень активно производят и продают оружие на Ближний Восток, практически даже не скрывая этого".

Сделано в Китае

Сирийских боевиков видели не только с российскими ПЗРК. В начале марта 2013-го близ Латакии сирийский вертолет Ми-8 был сбит из китайского комплекса FN-6. Этот ПЗРК принят на вооружение китайской армии в начале нулевых и относится к комплексам третьего поколения, по характеристикам он сопоставим с российским комплексом "Игла-1". FN-6 способен уничтожать воздушные цели на дальности 5,5 и высоте в 3,5 километров. Путь комплекса из Китая в Сирию, по словам экспертов, был непростым.

"Китай поставлял эти комплексы в Судан, далее их, по всей видимости, перекупал Катар и переправлял боевикам в Сирию, — сообщил РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Уже тогда американские СМИ, опасавшиеся, что ПЗРК окажутся в руках террористов, забили тревогу. Но для Китая вопрос, какому политическому режиму поставлять оружие, всегда был вторичен. Главное — выйти на новый рынок".

CC0 / Battlesnake1 / ПЗРК FN-6
CC0 / Battlesnake1 /
ПЗРК FN-6

Встречаются в арсеналах боевиков и весьма экзотические изделия. Например, северокорейский переносной зенитно-ракетный комплекс HT-16PGJ — клон советского ПЗРК "Игла-1". По всей видимости, эти комплексы захвачены на складах правительственных войск — в 2004 году Дамаск приобрел несколько десятков HT-16PGJ у КНДР.

Министерство иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В МИД назвали безумным решение США о поставке ПЗРК в Сирию
Интересно, что ПЗРК стран НАТО, у сирийских боевиков пока не наблюдались. Тем не менее американцев регулярно обвиняют в поставках систем ПВО подконтрольным группировкам. В середине января арабские СМИ сообщили, что США в рамках секретного соглашения передали курдам, воюющим в районе сирийского Африна, крупную партию зенитно-ракетных комплексов. Спустя две недели  боевики Сирийской свободной армии, по их словам, отбили у курдов несколько ПЗРК "Игла". Возможно, это были именно те комплексы, которые курды получили от США.

"Если американцы начнут поставлять свой "Стингер", это вызовет грандиозный скандал, — считает Иван Коновалов. — Поэтому им проще снабжать боевиков советским оружием, которое они активно закупали и, скорее всего, продолжают закупать в Восточной Европе. Ведь советского оружия на Ближнем Востоке много, и ему там легко затеряться".

Но американцы, как того и следовало ожидать, категорически открещиваются от поставок ПЗРК сирийским боевикам. "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем", — заявил на днях представитель Пентагона Эрик Пэхон.

*Исламское государство — организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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